Calciomercato Roma, fissato l’incontro per Zaniolo: ecco quando Pinto e Vigorelli dovrebbero vedersi per parlare del futuro di Nicolò

Nella giornata di ieri, in esclusiva, vi abbiamo parlato di quella che è al momento la situazione che gravita attorno a Nicolò Zaniolo: contratto in scadenza nel 2024, ancora nessun accordo per il prolungamento e soprattutto nemmeno quella possibile offerta del Napoli di 30 milioni di euro della quale si è parlato.

Adesso un resoconto su quelle che sono le date le fa Il Messaggero in edicola questa mattina. Oggi intanto un faccia a faccia tra Pinto e Vigorelli ci dovrebbe essere – era previsto ieri ma è stato rinviato ad oggi – ma si parlerà soprattutto e solamente di Tripi, l’ex capitano della Primavera che sarebbe pronto a dire di sì al Mura. Per Zaniolo invece ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Calciomercato Roma, ecco la data per Zaniolo

Tra i Friedkin che non hanno fretta e che hanno deciso di aspettare per quanto riguarda i prolungamenti, e il viaggio in Portogallo che la Roma è pronta ad affrontare per preparare la seconda parte di stagione, con Zaniolo nell’imminente non è previsto nessun incontro. Se ne riparlerà sicuramente dopo l’Epifania e non prima.

Insomma, un quadro abbastanza chiaro che mette ulteriormente in evidenza quelli che sono le intenzioni della Roma: nessuna fretta, ma calma apparente per capire anche se Nicolò alzerà il livello delle proprie prestazioni da gennaio in poi e soprattutto quando la stagione della truppa giallorossa entrerà veramente nel vivo. Con un quarto posto come obiettivo e con l’Europa League che metterà di fronte il Salisburgo nello spareggio.