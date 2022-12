Roma, recupero lampo per Mourinho: record nel mirino

Roma, recupero lampo per Mourinho che potrebbe mandarlo in campo già alla prima del 2023 contro il Bologna. Nel mirino c’è il record

Per dare l’idea di quanto sia importante per Mourinho, e anche per renderci conto dell’importanza che dà lui alla maglia della Roma, basta riportare quello che è successo prima della sosta per il Mondiale dello scorso mese di novembre.

Dal proprio canto, Cristante, nonostante un importante infortunio alla mano, ha deciso di giocare con una fasciatura, facendo danni perché poi ci è voluto l’intervento chirurgico, per non non mettere ulteriormente in difficoltà lo Special One. Dall’altro, il tecnico portoghese, nonostante sapesse del problema fisico del centrocampista, non lo ha mai risparmiato. Insomma, Bryan, dopo aver saltato la tournée in Giappone, è pronto a tornare in campo, e lo dovrebbe fare già nella prima gara del 2023, quella in programma il prossimo 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna.

Roma, Cristante è recuperato

Il centrocampista, così come riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sta ritrovando la condizione fisica giusta. E se in un primo periodo, dopo l’operazione alla mano, si parlava di almeno 6-8 settimane di stop, i tempo si potrebbe accorciare. Anche perché lui ha un record nel mirino.

Vuole toccare le 200 presenze con la maglia della Roma addosso: centrato già da Pellegrini ed El Shaarawy a settembre e novembre. Lui non vuole perdere altro tempo e se Mourinho decidesse di lanciarlo già contro gli emiliani alla ripresa della Serie A, l’obiettivo potrebbe essere centrato già alla fine del prossimo mese di gennaio. Questo allo Special One, onestamente, interessa poco. Quello che a lui preme è avere a disposizione un giocatore che è diventato un punto fermo.