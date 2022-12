Calciomercato, via vai in mediana: “La Roma lo prende così”

Calciomercato Roma, la rivelazione a TV PLAY fornisce chiavi di lettura interessanti sulle possibili mosse dei giallorossi.

Le prossime mosse di mercato della Roma in entrata saranno sulla falsariga di quelle imbastite nelle scorse sessioni di contrattazioni. I giallorossi vaglieranno di volta in volta quelle operazioni con cui garantire un salto di qualità, a costi relativamente contenuti.

Uno strappo alla regola potrebbe essere fatto per Davide Frattesi, con il centrocampista del Sassuolo che da tempo è nei radar dei giallorossi. Come ammesso in più di un’occasione da Tiago Pinto, si tratta di un profilo che stuzzica e non poco i capitolini, che però la scorsa estate non riuscirono a perfezionare l’accordo con il Sassuolo per il ritorno “alla base” del centrocampista. Lo scenario potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, però, nel caso in cui si palesassero determinate condizioni.

Calciomercato Roma, il ritorno di Frattesi: la rivelazione a TV PLAY

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, Enrico Camelio ha svelato alcuni dettagli in merito al possibile ritorno di fiamma Frattesi-Roma.

Ecco quanto dichiarato: “La Roma vuole Frattesi, ed il calciatore vuole lasciare il Sassuolo: se imbastiscono un’operazione alla Locatelli, i giallorossi lo prendono.”

Camelio ha spiegato poi come un ruolo importante potrebbe essere ricoperto dall’eventuale cessione di Bove. L’incontro con il Lecce, però, non ha sortito la fumata bianca tanto attesa. Ragionevole pensare, comunque, che la Roma voglia intavolare l’operazione Frattesi sulla falsariga di quanto fatto dalla Juventus per Locatelli. Alla luce del recupero di Wijnaldum, nel caso in cui si dovesse perfezionare questo tipo di intreccio, José Mourinho avrebbe a disposizione una mediana sicuramente puntellata in termini di qualità, imprevedibilità ed esperienza. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero trapelare novità nel corso delle prossime ore.