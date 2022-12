Calciomercato Roma, connessione portoghese: Pinto senza alternative

Improvviso cambio di rotta e connessione portoghese che potrebbe cogliere Pinto di sorpresa senza lasciargli alternative

È il giorno della partenza per la Roma. Dopo tre allenamenti nel centro sportivo di Trigoria, la squadra giallorossa è pronta nuovamente a lasciare l’Italia per un mini ritiro in Portogallo. Una settimana in cui la squadra di Mourinho affronterà una nuova preparazione atletica e giocherà tre amichevoli, per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio.

Sarà importante vedere se tra i giocatori in partenza ci sarà anche Rick Karsdorp, il cui futuro è sempre più in bilico. Tiago Pinto continua a cercare una soluzione per l’addio immediato dell’olandese, ma per il general manager giallorosso arrivano brutte notizie dall’Inghilterra. Connessione portoghese e Karsdorp scartato.

Calciomercato Roma, il Fulham punta Soares: Karsdorp messo da parte

Il futuro di Rick Karsdorp è tutto da scoprire all’interno della Roma. La rottura con Mourinho sembrerebbe insanabile, ma Tiago Pinto sta provando a fare da mediatore. Cedere a titolo definitivo l’olandese a gennaio non è così semplice, se non in prestito, idea non contemplata dalla Roma al momento.

Sulle tracce dell’olandese c’era il Fulham in Premier League, ma proprio dall’Inghilterra arrivano notizie negative per Tiago Pinto. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK’, il Fulham avrebbe virato su Cedric Soares come obiettivo per la fascia difensiva. Solo quattro presenze per il portoghese con l’Arsenal quest’anno e il tecnico del Fulham, Marco Silva, lo conoscerebbe bene. Dunque una connessione tutta portoghese tra tecnico e giocatore che potrebbe rovinare i piani di un altro portoghese, Tiago Pinto.