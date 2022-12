Calciomercato Roma, Karsdorp ha detto sì: è pronto a partire

Calciomercato Roma, la situazione che ruota attorno a Karsdorp sembra più chiara: il giocatore ha detto di sì ed è pronto a partire

C’era tanta curiosità per capire quale sarebbe stato il comportamento di Karsdorp, l’esterno olandese che ha rotto con Mourinho e che prima della partenza per la tournée giapponese non si era presentato a Trigoria saltando ovviamente anche il viaggio nipponico.

Bene, stavolta come tutti sappiamo a Trigoria c’è stato anche per evitare una multa salata da parte della società. E c’è da dire che Rick si è allenato bene in questi quattro giorni, tant’è che Mourinho lo ha convocato per il Portogallo, dove la Roma, partendo oggi pomeriggio, affronterà anche tre amichevoli in vista del ritorno del campionato di Serie A in programma il prossimo 4 gennaio in casa contro l’Olimpico. Se Mourinho ha detto di sì da un lato, anche Karsdorp l’ha detto dall’altra parte.

Calciomercato Roma, il futuro di Karsdorp

Ora, secondo quanto riportato da Il Tempo in edicola questa mattina, l’obiettivo dell’olandese sarebbe quello di cercare di ricostruire il suo rapporto con Mourinho, per questo ha lavorato con intensità in questi giorni. Poi da qui a capire se rimarrà alla Roma anche nella seconda parte di stagione ce ne passa.

Certamente un elemento in più in rosa a Mourinho servirebbe. Certo, non il Karsdorp visto nelle ultime uscite prima della frattura che in alcuni momento è sembrata insanabile: quello è meglio non averlo in squadra. Ma un olandese motivato e voglioso di mettersi alle spalle quello che è stato un momento difficile allora potrebbe far comodo. Poi decide lo Special One, ovvio anche questo, ma anche il fatto che Pinto lo vorrebbe cedere in maniera definitiva non aiuta. Perché nessuno al momento sembra essere intenzionato a versare i 10-12 milioni di euro che la Roma vuole per il suo cartellino.