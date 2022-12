Calciomercato Roma, il sogno Modric prende quota: c’è la data

La Roma sogna il grande colpo a centrocampo che si chiama Luka Modric: svelata la quota e anche la data fondamentale

Il calciomercato fa sognare e la Roma ha fatto gioire i propri tifosi con colpi importanti come Paulo Dybala l’estate scorsa. Durante il Mondiale inevitabilmente l’attenzione di molti, tra cui Tiago Pinto, si è spostata in Qatar, visto che a breve si aprirà la finestra invernale di calciomercato. La rosa di Mourinho avrà bisogno di nuovi innesti, ma i paletti imposti dall’Uefa complicano la situazione.

Nel frattempo la società giallorossa sembrerebbe guardare già al futuro, ovvero alla prossima sessione di calciomercato estiva. Il grande sogno accostato alla Roma sembrerebbe essere Luka Modric, centrocampista del Real Madrid con contratto in scadenza nel 2024. Svelata la quota per il trasferimento e la data decisiva.

Calciomercato Roma, sogno Modric: quota 9 per realizzarlo

L’eliminazione dal Mondiale con la Croazia sicuramente pesa per Luka Modric, che sabato giocherà la ‘finalina’ per il terzo e quarto posto contro il Marocco. Nel frattempo le voci sul suo futuro continuano a susseguirsi, visto il contratto in scadenza nel 2024 con il Real Madrid.

Il centrocampista croato è stato accostato anche alla Roma, visto che fu proprio Mourinho a portarlo a Madrid, volendolo fortemente. Certo l’operazione non sarà semplice, ma i bookmakers hanno già svelato le quote. Infatti su Sisal Matchpoint la quota del trasferimento di Modric alla Roma entro l’1 settembre 2023, ovvero la chiusura del calciomercato estivo, è dato a 9. Una quota alta, che però fa sognare i tifosi giallorossi.