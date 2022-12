Calciomercato Roma, colpo Mondiale per Mou: duello in Serie A

Calciomercato Roma, colpo Mondiale per Mourinho e duello in Serie A. Prezzo già fissato, tutti gli aggiornamenti.

Le questioni calde in casa Roma sono state in questo periodo non poco numerose e hanno abbracciato una serie di questioni toccanti plurimi aspetti, sportivi e non solo. Sin dal congedo della prima parte di campionato, nella Capitale si è iniziato a vivere con una certa apprensione e curiosità un periodo durante il quale in quel di Trigoria sono stati discussi e toccati diversi punti.

Al di là delle difficoltà manifestate sul campo anche in Giappone, l’attenzione dei tifosi ha interessato il modus operandi di Tiago Pinto e di José Mourinho, chiamati ambedue dal dover rispondere a plurime e importanti responsabilità. A José sta spettando il dover lavorare su quegli aspetti che non abbiano fin qui funzionato, confidando in una sanità che tutti si augurano possa passare anche dal rientro di Wijnaldum e dalla ritrovata forma di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, spunta Juranovic per il dopo Karsdorp: sfida al Torino

Erano bastati pochissimi sprazzi e minuti di gioco dell’argentino per comprendere quanto egli fosse mancato alla squadra, soprattutto in una fase durante la quale diversi leader tecnici non erano al top della forma e il calendario proponeva nobili scontri come con Napoli e Lazio.

Un altro aspetto da non sottovalutare e che ha anzi generato altrettanta attenzione è stata quella legata a Rick Karsdorp, ormai universalmente nota e per la quale in tanti si aspettano novità a stretto giro. Il rientro dell’olandese a Trigoria e la sua presenza nel gruppo squadra principale possono essere visti come dei segnali, così come la sua aggregazione alla compagine tutta per la mini tournee in Portogallo.

Nonostante i segnali distensivi, Tiago Pinto e colleghi non hanno però perso di vista i papabili sostituti di Rick qualora si concretizzasse un suo addio nelle prossime settimane. Da tal punto di vista, non sfugga quanto riferito da Sky Sport, a detta del quale la Roma avrebbe messo nel mirino il terzino croato del Celtic, Josip Juranovic.

Attualmente valutato 6 milioni di euro, è seguito anche dal Torino che vanta una posizione attuale di vantaggio. Il club scozzese accetterebbe anche una formula di prestito con obbligo di riscatto a fine anno.