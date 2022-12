Calciomercato Roma, favola Marocco: il prescelto di Mourinho

Calciomercato Roma, favola Marocco: ieri la formazione africana è stata battuta dalla Francia. Ma diversi elementi si sono messi in mostra. Il prescelto di Mourinho

Ieri sera al Mondiale è finita la favola del Marocco: la squadra africana è stata eliminata dalla Francia, e si giocherà sabato pomeriggio la finalina contro la Croazia. Un’occasione unica quella che è capitata, ma davanti a Mbappé e compagni i marocchini hanno potuto poco.

L’esperienza della squadra di Deschamps, e il cinismo, alla fine hanno fatto la differenza. Ma quello che è stato rimane: e sono molti in questo caso gli elementi che si sono messi in mostra con la nazionale africana. Oltre quelli conosciuti, come Hakimi e Ziyech ad esempio, ce ne sono altri che si sono davvero messi in evidenza durante la manifestazione qatariota. Uno di questo è Ounahi, il prescelto di Mourinho.

Calciomercato Roma, è Ounahi il preferito di Mourinho

“Amrabat, lo conosco dal calcio italiano, ottimo giocatore ma il loro numero 8, il ragazzo che gioca in Francia ad Angers, Ounahi è stato assolutamente incredibile”. Queste sono state le parole dello Special One sulla prestazione del centrocampista classe 2000 dell’Angers dopo la vittoria contro il Portogallo. Insomma, lo Special One ha benedetto il 22enne.

E su di lui, comunque, ci sono già diverse squadre soprattutto di Premier League. Secondo molineux.news infatti, il Wolverhampton sarebbe sulle tracce del giocatore. Ma anche il Leicester – che perderà Tielemans – ci starebbe facendo più di un pensiero tant’è che sarebbe disposto a sborsare una cifra clamorosa di oltre 40 milioni di euro. E la Roma? Ovviamente il pensiero di Mourinho non indica quelle che sono le strategie di mercato. E poi a queste cifre non se parla proprio.