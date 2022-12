“Telefonata Modric-Mourinho in Qatar” 📞: rivelazione bomba 🔥

Calciomercato Roma, bomba Modric dalla Spagna e retroscena clamoroso con Mourinho. Tutta la verità dalla Spagna.

Il nome di Luka è certamente uno dei maggiormente discussi e chiacchierati di questi ultimi giorni, alla luce della recente eliminazione del campionissimo e plurititolato centrocampista del Real Madrid che, come Cristiano Ronaldo e altri colleghi, ha in questi giorni fatto i conti con la amara consapevolezza di dover concludere la propria gloriosa carriera senza una coppa Mondiale in bacheca.

Al di là del prestigio personale, salire sul tetto del mondo con la casacca della Nazionale è il sogno e grande obiettivo di ogni calciatore che da piccoli approcci a questo sport. Ciò non toglie, ad ogni modo, che diversi giocatori abbiano ancora diversi anni di carriera e che questi, dunque, possano portare loro nuove gioie e soddisfazioni. Certo, per una questione meramente tempistica, era difficile già prima immaginare il prossimo Mondiale con ancora in campo pilastri di questo spessore, diversi dei quali, nel passato più e meno recente, sono stati accostati anche alla nostra Serie A.

Calciomercato Roma, rivelazione bomba dalla Spagna: “Chiamata Mourinho-Modric”

Ad essere coinvolto in questo discorso c’è il su citato Luka, sciorinatore anche in Qatar di una qualità e di un’intelligenza che, nonostante l’età, potrebbero servire ancora a tante squadre per diverso tempo. La centralità mantenuta sia in Spagna che in Nazionale testimoniano un’importanza che avrebbe attratto lo stesso Mourinho.

In questi giorni, non sono state poche le voci circa il possibile approdo del croato all’ombra del Colosseo, anche e soprattutto per una situazione contrattuale che Florentino Perez non può ulteriormente snobbare. Attualmente in scadenza nel 2023, Modric dovrà valutare nei prossimi mesi il da farsi, consapevole della sua importanza e di avances che certamente giungeranno da tante parti del mondo, non unicamente europee.

Particolare rumore può fare però l’aggiornamento riferito da El Nacional, a detta del quale José Mourinho avrebbe chiamato e dialogato in prima persona con il centrocampista durante le sue settimane in Qatar. Entrambi ben memori del bel rapporto venuto a nascere in passato, ai primi tempi del Real, rappresenterebbero una degna chiusura di un cerchio, non poco confortevole per i romanisti.

Le stesse penne spagnole rimarcano però come il giocatore preferirebbe restare al Real o, comunque, valutare anche altre proposte. Trovare dei progetti tecnici ed economici più importanti della Roma non doverebbe essere difficile, sempre a loro detta. Chissà che non si verifichi l’ennesima sorpresa targata Mou.