Calciomercato Roma, passaggio di consegne e addio: ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il giocatore non poco gradito a José Mourinho. Può arrivare dalla big, ecco perché.

In questi giorni abbiamo assistito a non poche novità su plurimi fronti, non unicamente legati al tormentone Mondiale, prossimo alla sua conclusione, o al solo mondo Roma. Tanti, infatti, i cambiamenti che potrebbero registrarsi nelle prossime settimane, alla luce di un’imminente ripresa di campionato destinata ad avere un’ingerenza decisiva sulle sentenze finali.

La classifica attuale ci restituisce il grande ex di turno, Luciano Spalletti, in pole position e con ben otto punti di vantaggio. Non ancora sufficienti per cantare vittoria, soprattutto in una piazza come Napoli, ma al contempo rappresentanti un bottino da preservare e che sarà messo alla prova già nelle primissime settimane dell’anno nuovo.

Queste saranno non poco importanti anche per José Mourinho e colleghi, da un punto di vista di campo e non solo. Il must deve essere infatti quello di risollevare redini e morale di una compagine che ha generato non poche delusioni nel corso dell’ultimo mese ma che ha ancora tutto il tempo a disposizione per provare a centrare il grande obiettivo in Serie A, il ritorno in Champions League.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma dal Bayern Monaco: le ultime dalla Germania

Come più volte sottolineato, poi, anche in casa Roma ci sarà una certa attenzione anche nei confronti delle vicende di mercato. José si augura di poter vantare come grandi e definitivi acquisti quel Dybala e quel Wijnaldum sui quali Pinto aveva calibrato la nuova squadra ma che sono stati impiegati molto meno del previsto.

In attesa di comprendere cosa sarà anche di Rick Karsdorp, presentatosi a Trigoria a inizio settimana e partito per il Portogallo insieme a Gini e gli altri colleghi per l’ultimo ciclo di amichevoli prima del ritorno ufficiale della Serie A, giungono novità anche su un nome rimasto caldo a lungo, soprattutto in passato.

Ci riferiamo a Marcel Sabitzer, ex Lipsia e attualmente al Bayern Monaco tra le cui fila non gli è più garantito lo spazio di un tempo. L’arrivo dalla prossima estate di Konrad Laimer, andrebbe a ridurre ulteriormente lo spazio di Sabitzer nella compagine bavarese. Il “Kicker”, in particolar modo, osserva come dirigenza e società siano seriamente intenzionati a valutare gli incastri giusti per liberarsi del ventottenne.