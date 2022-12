Calciomercato Roma, Zaniolo come Di Maria: il jolly di Maldini

Calciomercato Roma, c’è l’intreccio che coinvolge la Juventus e Nicolò Zaniolo ma che tocca anche diverse realtà di Premier League.

In casa Roma si discute ormai da tempo d quella che è la vexata quaestio Nicolò Zaniolo, non più unicamente per gossip e rumor che il 22 di Mourinho è riuscito pian piano a lenire o, ancora, per un atteggiamento in campo non sempre corrispondente a quelle elevate aspettative che in molti, da tempo, hanno ricucito sul classe ’99.

Ciò che attualmente interessa maggiormente il mondo giallorosso è infatti la posizione contrattuale di Nicolò, in scadenza nel 2024 e ad oggi non ancora vicino ad un accordo. La posizione del club rischia di complicarsi sempre di più, alla luce di tanti esempi del passato più e meno recente che hanno visto sovente andar via a costo zero giocatori importanti e centralissimi. Questo è capitato un po’ovunque e non sempre, dunque, l’atteggiamento e la deontologia del romano e romanista Pellegrini possono essere visti come paradigma al quale ispirarsi e nel quale confidare.

Calciomercato Roma, intreccio Zaniolo-Di Maria e sostituto già pronto: Maldini ha un’arma in più

Tiago Pinto e colleghi non hanno infatti ancora mosso passi concreti per provare a trattenerlo ulteriormente nella Capitale o, comunque, modificarne una situazione contrattuale che porterebbe i Friedkin a perdere senza alcun tornaconto uno degli elementi più valorosi della rosa fra poco meno di due anni.

In attesa di novità su tale fronte e confidando in capacità che in quel di Trigoria hanno comunque dimostrato di avere, non sfugga quanto raccolto da Calciomercato.it, intrecciantesi anche con il mondo Juventus. La Vecchia Signora non può infatti dirsi totalmente soddisfatta del rendimento di Angel Di Maria, in scadenza il prossimo anno e con ogni probabilità destinato a salutare Torino dopo soli dodici mesi.

Entrambe non ignorano, dunque, la succulenta occasione in fascia che porta il nome di Tete, esterno brasiliano in prestito al Lione ma sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk fino al dicembre 2023. Seguito dal Brighton di De Zerbi e diversi club di Premier League, piace anche al Milan. Gli ucraini sanno di avere a disposizione unicamente la prossima estate per non perderlo a zero, anche alla luce di un riscatto da parte del club francese ad oggi tutt’altro che semplice.

Maldini, a differenza di Pinto e Cherubini, sa di avere uno slot per un extracomunitario immediato, qualora Tete ritornasse alla base già a gennaio.