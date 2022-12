Marotta, contatti in corso: ritorno alla Juventus con “scippo” alla Roma

Marotta, contatti in corso: l’attuale amministratore delegato dell’Inter potrebbe tornare alla Juventus e scippare la Roma

Un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere anche la Roma. In maniera diretta in questo caso, e non parliamo di un calciatore ma di un dirigente che nel corso degli anni ha lavorato insieme a Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter, che sarebbe entrato nel mirino della Juventus.

Bene: sappiamo benissimo quello che è successo all’interno della società bianconera nelle scorse settimane con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione. John Elkann ha preso in mano la situazione e dopo aver indicato il nuovo presidente – Ferrero – ha deciso di puntare anche Marotta per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. E il dirigente dell’Inter, dal proprio canto, potrebbe portare con sé Maurizio Lombardo, attuale Chief Football Operating Officer della società giallorossa.

Marotta alla Juve vuole Lombardo della Roma

Secondo quanto riportato da calcio e finanza, tra Marotta e Lombardo ci sono stati diversi contatti negli ultimi giorni. La stima è reciproca e risale appunto a quando i due lavoravano insieme alla Juventus. E ci potrebbe essere un ritorno della coppia che ha portato i bianconeri a vincere diversi scudetti di fila.

Ovvio che ci sono tanti punti in questione: il primo è capire se Marotta deciderà davvero di tornare alla Juventus in questo periodo così difficile della storia bianconera e che potrebbe portare anche a una penalizzazione oppure addirittura, alla retrocessione. E poi c’è da capire anche qual è il pensiero di Lombardo. Essendo assai stimato all’interno della società dei Friedkin, non è detto che accetti quella che potrebbe essere la corte di un amico prima e di un collega dopo. La notizia però c’è. Ed è questa. Ed è un ulteriore modo di segnalare quello che hanno costruito i Friedkin in questi anni. Una squadra forte anche dietro la scrivania e stimata da tutti.