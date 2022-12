Roma, super gol 🦹‍♂️ di Pellegrini in allenamento: riparte il dibattito ⚽ tra tifosi

Roma, super gol di Pellegrini prima della partenza alla volta del Portogallo. Le immagini fanno riaprire immediatamente il dibattito tra i tifosi

Prima della partenza alla volta del Portogallo – la Roma è in volo proprio adesso – i giallorossi questa mattina si sono allenati a Trigoria agli ordini ovviamente di José Mourinho. E nella partitella che ha chiuso la seduta c’è stato un super gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano in rovesciata ha fatto mettere le mani tra i capelli ai compagni. E anche Mourinho, come si vede nel video in fondo all’articolo, ha sorriso.

I social media manager della società giallorossa lo hanno piazzato subito, e giustamente anche, sui canali ufficiali del club. Ma sotto il post in pochi minuti si è scatenato un vero e proprio dibattito su quelle che sono le prestazioni di Lorenzo. Il capitano infatti non convince molti tifosi, che anche vedendo questo gol, davvero clamoroso, non hanno fatto altro che ripetere la stessa cosa: serve segnare in partita.

Roma, il dibattito su Pellegrini

“I gol vanno fatti in campionato e in coppa visto che facciamo sempre fatica e non solo in allenamento” scrive un utente. Altri si accodano a questo commento, sottolineando il fatto di come la Roma non riesca a segnare dalla distanza e che in generale cerca poco la soluzione da fuori area.

Però poi ce ne sono altri di utenti. E il numero in questo caso è maggiore, chi scrive “Capitano” con un bel cuore rosso fuoco, oppure chi scrive “luce dei miei occhi”. Ovviamente c’è anche chi lo difende per quello che ha dato fino al momento, ricordando inoltre che Pellegrini ha giocato, stringendo i denti, da infortunato. Un dibattito vero e proprio. Noi non abbiamo dubbi da quale parte stare: come si fa a criticare uno come lui?