Calciomercato Roma, infortunio e ritorno immediato: Mourinho trema

La Roma torna a tremare dopo il grave infortunio che porta a nuove dinamiche di mercato: Mourinho può perderlo subito

Nuovo ritiro per la Roma che vola in Portogallo per riprendere la migliore condizione. Ieri i giallorossi sono arrivati in Algarve e già oggi affronteranno la prima amichevole con il Cadiz, che sarà seguita da quelle contro Casa Pia e Waalwjik. Mourinho ha deciso di convocare tutti per il Portogallo, anche Rick Karsdorp, la cui situazione sul futuro continua a essere in bilico.

A preoccupare lo ‘Special One’ e la società giallorossa è un grave infortunio che potrebbe portare a dinamiche inaspettate in chiave calciomercato invernale. Possibile addio immediato per il bomber Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il Chelsea pensa ad Abraham subito dopo l’infortunio di Broja

La prima parte di stagione di Tammy Abraham non è stata sicuramente positiva con la Roma. Solo 4 gol segnati in 20 partite giocate, che lo hanno portato anche a essere escluso dal Mondiale con l’Inghilterra. Nella seconda parte di stagione sicuramente vorrà cambiare passo e la Roma ha bisogno di lui, ma a spaventare i giallorossi torna il Chelsea.

Infatti dopo l’infortunio di Armando Broja, che vede terminare in anticipo la sua stagione, i ‘Blues’ potrebbero pensare proprio ad Abraham per sostituirlo già a gennaio. Ricordiamo che in estate il Chelsea avrà la possibilità di effettuare la recompra sul giocatore, fissata a 80 milioni di euro. Ma l’infortunio di Broja potrebbe portare gli inglesi a valutare di anticipare i tempi.