Calciomercato Roma, telenovela finita: accordo con l’Arsenal

Calciomercato Roma, fine della storia: l’accordo con il tecnico che fa saltare il banco, aprendo scenari a sorpresa.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, con la Roma che vuole giocarsi le proprie carte per rinforzare l’organico a disposizione di José Mourinho con innesti funzionali alle esigenze tattiche del tecnico lusitano.

Sotto questo punto di vista un ruolo importante sarà inevitabilmente ricoperto dalla questione legata agli esterni, con il futuro di Rick Karsdorp ancora tutto da decidere. Inoltre, si cercherà di capire con esattezza i margini per un eventuale blitz in difesa, che potrebbe essere ulteriormente puntellata con un innesto di qualità. Sul fronte Zaniolo, invece, non si registrano particolari novità: al momento la situazione per il rinnovo contrattuale dell’esterno offensivo italiano è ancora in stand by. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024, il tuttocampista della Roma sta alimentando in maniera importante l’attenzione mediatica.

Calciomercato Roma, le mani dell’Arsenal su Asensio

Alla luce della mancata fumata bianca, è chiaro che continuano ad essere accostati ai giallorossi diversi profili per l’attacco.

Non è ancora scemata del tutto, ad esempio, la candidatura dei capitolini per Marco Asensio, sul quale c’è da segnalare l’interesse di varie big. Tuttavia, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, l’Arsenal sarebbe pronta ad un vero e proprio blitz per chiudere positivamente l’affare dopo un corteggiamento che va avanti da diverse settimane.

Come riferito da “El Nacional”, infatti, Arteta sarebbe riuscito a farsi garante di un vero e proprio pressing con Asensio, convincendolo della bontà della proposta del club inglese. Accostato anche a Milan, Juventus e Barcellona, l’esterno nativo di Palma de Maiorca avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro, decidendo di accettare la corte dei Gunners in ottica estiva.