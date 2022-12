Calciomercato Roma, accordo per lo scambio “2 x 1”: li prende l’ex

Calciomercato Roma, la trattativa è stata ormai perfezionata: accordo concluso, si attende ormai solo l’ufficialità.

Nella prossima sessione invernale di calciomercato la Roma si muoverà con la consapevolezza di dover puntellare determinate zone del campo.

La situazione legata al futuro di Rick Karsdorp non è ancora arrivata al suo epilogo decisivo, anzi. José Mourinho da deciso da dare fiducia al terzino olandese nel corso della sfida con il Cadice, schierandolo nella formazione titolare. Una scelta da non trascurare, e che è maturata al termine di una settimana nella quale l’ex Feyenoord si è allenato regolarmente con il gruppo. Inoltre, le voci riguardanti un possibile addio di Kumbulla – l’idea di scambio con il Toro per mettere le mani su Lukic potrebbe prendere quota – obbligano il GM della Roma a tastare il terreno anche per l’acquisto di un centrale.

Calciomercato Roma, accordo Napoli-Samp: ecco il maxi scambio

Interessanti, a tal proposito, le ultime indiscrezioni riferite da Sky, secondo cui il Napoli e la Sampdoria avrebbero perfezionato un maxi scambio. Dopo le voci rincorse con sempre maggiore insistenza negli ultimi giorni, le parti hanno raggiunto un’intesa totale.

Bereszynski – seguito con attenzione anche dalla Roma nelle scorse settimane – approderà all’ombra del Vesuvio, così come Nikita Contini che torna dunque in Azzurro come terzo portiere. Sul versante opposto, invece, si vestirà di blucerchiato Zanoli, che avrà dunque la grande opportunità di mettere minuti nelle gambe, e trovare quella continuità di rendimento che Spalletti per ovvie ragioni non gli aveva potuto garantire. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, la linea del traguardo è sempre più vicina: si aspetta ormai solo l’ufficialità per suggellare la maxi operazione sul fronte Napoli-Genova.