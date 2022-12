Calciomercato Roma, ribaltone 🔄 Mourinho: addio rimandato 📆

Calciomercato Roma, ribaltone lampo per José Mourinho. L’addio sembra esser rimandato più avanti, i prossimi giorni saranno decisivi

La Roma è sbarcata ieri in Portogallo, dove svolgerà una settimana di ritiro invernale ancora una volta in Algarve. Mentre non si placano le voci che vorrebbero José Mourinho nuovo commissario tecnico della nazionale lusitana la squadra giallorossa scenderà in campo per tre incontri amichevoli. Lo Special One vuole testare la tenuta fisica della squadra in vista della ripresa ufficiale della stagione, ma non solo.

La Roma è tornata ieri pomeriggio in Algarve, sede del ritiro estivo per i giallorossi. In sette giorni la squadra di José Mourinho affronterà tre amichevoli in terra lusitana. Mentre la suggestione Mourinho commissario tecnico del Portogallo continua ad animare il dibattito sui media nella patria dello Special One, i tifosi della Roma sono ansiosi di vedere tornare a giocare i giallorossi. Questa sera il primo test amichevole, contro il Cadice, non sono mancate sorprese alla partenza della squadra dalla Capitale nella giornata di ieri.

Calciomercato Roma, ribaltone Karsdorp: addio rimandato a giugno

Oltre ai calciatori infortunati, Andrea Belotti, Gini Wijnaldum, Tahirovic e Darboe anche chi è in odore d’addio è partito con il resto della squadra. Direzione Algarve è partito anche Rick Karsdorp, vero e proprio caso di calciomercato in casa giallorossa. Dopo la rottura col tecnico giallorosso il terzino olandese non aveva riposto alla chiamata della squadra giallorossa, e non era partito per la tournée in Giappone.

Ora, col numero 2 reintegrato in gruppo, anche gli scenari sul suo futuro professionale potrebbero presto cambiare. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport infatti l’addio a gennaio potrebbe essere rimandato in estate. La volontà del terzino sarebbe quella di riconquistare la fiducia dello Special One, che a sua volta lo osserverà da vicino in questa intensa settimana di preparazione. Il quotidiano sportivo aggiunge che, qualora il rendimento dell’olandese dovesse soddisfare il tecnico, l’addio a gennaio sarebbe da escludere in assenza di offerte convicenti.