Mourinho-Portogallo, scadenza fissata: c’è la clausola

Mourinho-Portogallo, c’è la mossa che può stravolgere tutto: fissata la data per il grande obiettivo.

Nelle prossime ore si parlerà certamente dell’amichevole dei giallorossi contro il Cadice, tenutasi nel suggestivo scenario dell’Algarve e conclusasi con il pesante passivo di 0-3 per Pellegrini e colleghi, rimasti con un uomo in meno per più di un tempo a causa della scelta forse eccessiva e non ben ponderata dell’arbitro.

Quest’ultimo ha infatti espulso in modo diretto Matias Vina, per un fallo certamente valutabile in modo diverso e che ha impattato su una gara che, comunque, nessun tifoso si aspettava potersi concludere in tale modo. Al di là dell’amichevole, importante secondo Mourinho soprattutto per migliorare la condizione dei propri giocatori, c’è uno scenario che sta generando non poca attenzione nel corso di questi ultimi giorni.

Oltre alla sorpresa Marocco, le lacrime di Ronaldo o lo strepitoso stato di forma di Lionel Messi, il Mondiale in Qatar ci ha infatti fin qui restituito tante novità anche in ambito di panchine ed esoneri. La delusione della nazionale di CR7, unitamente a quella Brasile con Tite, ha infatti generato cambiamenti e ricerche di nuovi CT che possano occupare dei seggi così importanti e suggestivi.

Mourinho-Portogallo: obiettivo EURO2024 e clausola pagata dalla Federazione

Come sovente accade in questi casi, è difficile ignorare nomi altisonanti e importanti come quello di José Mourinho. Soprattutto in una fase di difficoltà per il club giallorosso, la posizione di José sembra quantomeno poter porre il dubbio e il timore che il fascino di una Nazionale possa richiamarne l’attenzione.

In queste ore, in realtà, vi abbiamo raccontato quella che è la posizione dello stesso tecnico e della Nazionale portoghese che ha comunque sondato anche altri nomi e che tiene in considerazione anche di Rui Jorge, allenatore del Portogallo Under 21. A corroborare la tesi che vede quest’ultimo come successore di Fernando Santos sono state anche le penne spagnole di Sport.es, le quali hanno però presentato anche un importante scenario.

A loro detta, infatti, la Federazione potrebbe anche intervenire proponendosi di pagare la clausola per liberare Mourinho, quella che soprattutto all’estero definiscono come lettera di libertà. Questo andrebbe a sciogliere tutti i dubbi anche circa la possibile fattualità di una coesistenza su due panchine da parte di Mourinho, sul quale si è detto anche di poter vedere ricucito un singolare scenario che lo porterebbe ad essere mister della Roma e CT del Portogallo.

Tornando a quanto riferito dalla Spagna, lo scenario su presentato permetterebbe al portoghese di essere a disposizione a partire dal marzo 2023 per avviare nel migliore dei modi e tempi possibile la preparazione per EURO2024.