Mourinho fa tremare la Roma: incontro col presidente

José Mourinho corteggiato dal Portogallo, incontro con il presidente della Federazione che fa tremare la Roma: lo Special One ha una priorità

Il futuro di José Mourinho diventa un vero e proprio caso nella Roma. Il tecnico ha un contratto fino al 2024 con i giallorossi, ma il pressing del Portogallo inizia a essere forte. La Nazionale portoghese proprio ieri ha ufficializzato l’addio in panchina di Fernando Santos dopo la delusione nel Mondiale in Qatar. Così lo ‘Special One’ è al momento la priorità della Federazione portoghese.

Per Mourinho si è ipotizzata anche la possibilità di un doppio incarico, ovvero allenare sia il Portogallo che la Roma contemporaneamente. Nel frattempo la Federazione portoghese decide di fare la prima mossa e arriva l’incontro che fa tremare la società giallorossa.

Calciomercato Roma, futuro Mourinho: Mendes incontra il presidente Fernando Gomes

Improvvisamente José Mourinho si ritrova a un bivio. Con la Roma ha un contratto fino al 2024 e di certo i giallorossi non vogliono perderlo. Nel frattempo la Nazionale portoghese dopo l’addio di Fernando Santos lo vorrebbe come nuovo commissario tecnico. Una decisione sicuramente difficile per lo ‘Special One’ visto che da un lato c’è la Roma e dall’altro la sua Nazionale.

A preoccupare la società romanista però è ciò che è avvenuto ieri sera. Infatti secondo il Corriere dello Sport l’agente di Mourinho, Jorge Mendes, ha incontrato il presidente della Federazione portoghese Fernando Gomes in un albergo, dove si sarebbe già discusso del possibile ingaggio. Secondo il quotidiano però la priorità di Mourinho al momento resterebbe comunque la Roma, per questo motivo l’ipotesi del doppio incarico potrebbe essere presa in considerazione. Poi l’ultima parola ovviamente spetterà ai Friedkin.