Roma-Cadice, le formazioni ufficiali: Mou lo rilancia dal 1′

Roma-Cadice, le formazioni ufficiali della gara: ecco le scelte di José Mourinho in vista del test amichevole in Algarve.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Cadice, terzo appuntamento amichevole per i giallorossi. Si tratta di un test match importante per la compagine di José Mourinho, alla ricerca di risposte concrete dopo le scialbe prove offerte contro i Nagoya Grampus Eight e i Yokohama Marinos.

A meno di un’ora dall’inizio della gara amichevole, sono state diramate le formazioni ufficiali della gara. Con la volontà di capitalizzare giorni di allenamenti in questa pre-season, José Mourinho schiera una formazione che ha poco o nulla di sperimentale. Importante novità in difesa: Karsdorp, infatti, partirà titolare. Alla luce dei molti rumours di mercato, si tratta di una scelta che chiaramente non può passare inosservata.

Sull’out mancino spazio a Vina, con il terzetto difensivo che sarà completato da Mancini e Kumbulla. In attacco agirà Abraham , supportato da Zaniolo e Pellegrini. In cabina di regia, invece, calamiterà gioco Bove, affiancato da Matic. Ecco gli undici titolari:

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy, Zaniolo, Pellegrini, Abraham