Punto interrogativo Pinto-Mourinho: “Nessuno se n’è accorto?”

Roma, la sentenza è immediata: arriva il responso che coinvolge Tiago Pinto, Mourinho e Rui Patricio. Ecco cosa sta succedendo.

I tre nomi appena citati sono accomunati dalla nazionalità nonché dal rappresentare i vertici di un triangolo venutosi felicemente a delineare due estati fa. Come ricorderete, dopo l’incubo Pau Lopez, i giallorossi necessitavano di un portiere concreto e affidabile che arrivasse alle giuste condizioni economiche.

In quelle primissime settimane capitoline di José e Tiago, la scelta ricadde prontamente su Rui Patricio, ammirato dallo stesso Mou dal vivo durante i condivisi anni in Premier. Al netto di difficoltà legate alla posizione del Wolverhampton, Tiago Pinto riuscì alla fine a far incastrare tutti gli elementi per giungere ad una fumata bianca rincorsa e centrata, garantendo così maggiore tranquillità ad una piazza ben consapevole di come la questione portiere, soprattutto dopo Alisson, fosse divenuta una vera e propria priorità, dal sapore di quasi tabù.

Roma, punto interrogativo Svilar: “Nessuno se n’è accorto?”

Il rendimento del numero uno portoghese è stato in quest’anno e mezzo pressoché buono, contraddistinto da tante partite e parate solide quanto importanti ma al contempo anche da alcuni momenti di difficoltà e di errori non sempre passati inosservati. Ordinaria amministrazione, comunque, per un profilo esperto come Rui che ha dimostrato sempre grande fiducia in sé stesso, senza mai smarrirsi.

In attesa del suo rientro dopo la cocente delusione maturata con la propria Nazionale, intanto, riferiamo di alcune posizioni raccolte su Twitter in questi minuti e riferite a Mile Svilar. Salutato Daniel Fuzato, approdato all’Ibiza, in quel di Trigoria avevano da tempo individuato nell’ex Benfica il profilo ideale per fungere da secondo al connazionale Rui, anche per motivi contrattuali ed economici.

Nelle diverse amichevoli, però, il classe ’99 non ha brillato e si è anzi distinto spesso per alcune disattenzioni ed errori. In particolar modo, non sono passate inosservate quelle di questa sera nell’amichevole contro il Cadice. Non sempre sicurissimo negli interventi e nell’atteggiamento, aveva quasi generato il gol dell’ 1 a 0, sventato ma arrivato poco dopo nel corso della prima frazione di gara. Anche in occasione della seconda rete il suo atteggiamento non è risultato totalmente veniale.

Queste alcune delle posizioni più diffuse.

“Stasera Svilar sta facendo l’ennesima prestazione negativa”. “Più leggo di Svilar e più mi chiedo se davvero Pinto non abbia voglia di fare di tutto per cercare un accordo con un altro portiere”. “Continuo a non capire l’operazione Svilar”. “Svilar è un altro finto portiere. Mi chiedo a cosa servano operazioni del genere”. “Svilar non mi fa vivere sereno”. “Svilar è più che scadente, sia con i piedi che con le mani”. “Chi fa il mercato della Roma? Abbiamo preso Svilar solo perché 4 anni fa fece il fenomeno contro Mourinho? Non c’è un qualche scout che lo abbia valutato, vedendo che era riserva ovunque e che non giocava mai?”.