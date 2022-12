Roma, scelta a sorpresa dell’arbitro che lascia sorpresi tutti. Ecco cosa è successo nel corso dell’amichevole in Portogallo in questi ultimi minuti.

Nella serata di ieri, come raccontatovi, è ufficialmente iniziata l’ultima parentesi di “ritiro” giallorosso, caratterizzato da diverse tappe itineranti che hanno visto i giallorossi essere coinvolti in amichevoli ed iniziative in Giappone prima e Portogallo poi. Come accordato da tempo, infatti, queste settimane di Serie A sono state felicemente tenute piene dagli uomini di Mourinho.

Questi ultimi, dopo essersi goduto qualche giorno di vacanza dopo il pareggio con il Torino, sono volati in terra nipponica, prima di dedicarsi per qualche altro giorno alla famiglia. Dopo di che, a partire da lunedì, è iniziata la fase più importante di questa parentesi stagionale, con la squadra radunatasi e allenatasi a Trigoria in questi giorni prima di volare verso la patria di Mourinho.

Roma-Cadice, espulso Matias Vina nel primo tempo: ecco cosa è successo

Come capitato già in estate, Pellegrini e colleghi sono volati in Portogallo, laddove stanno affrontando la penultima forza del campionato portoghese, il Cadice. Come noto a tutti, si tratta di impegni che lasciano il tempo che trovano, da considerarsi come indicatori di alcuni aspetti e occasioni per permettere all’allenatore e alla squadra di mettersi in gioco e sperimentare novità.

La grande notizia della serata era stata la presenza tra i titolari di Rick Karsdrop, rientrato al centro sportivo lunedì e alla fine partito con la squadra. L’olandese si è distinto per un buon impatto e una discreta attenzione difensiva, mentre segnali meno incoraggianti sono arrivati da altri punti di vista. Non solo per lo svantaggio maturato nei primi 45 minuti ma anche per la massiccia dose di nervosismo palesata da Matias Vina.

L’uruguaiano, mai bravo a emergere in questi anni capitolini, è stato infatti espulso al 38esimo minuto per un fallo compiuto a centrocampo. Oggettivamente fuori tempo, l’ex Palmeiras non aveva certamente brillato fino a quel momento ma non è sembrato protagonista di un intervento degno di una punizione così importante, soprattutto alla luce del carattere amichevole della gara stessa.