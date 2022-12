Calciomercato Roma, il club si è fatto avanti per prendere l’esterno difensivo per cui ha già inviato una prima offerta

Nonostante i recenti screzi con la società e l’allenatore, Rick Karsdorp ha seguito i compagni in Portogallo per completare la preparazione in vista del ritorno in campo. Proprio ieri si è giocata l’amichevole con il Cadice, che è riuscito a vincere 3-0 contro la Roma che in dieci uomini non ha resistito all’impeto degli spagnoli. Un risultato che preoccupa i tifosi, che pensano già alla gara con il Bologna del 4 gennaio.

Pochi giorni prima della sfida dello Stadio Olimpico contro i rossoblù, comincia ufficialmente il calciomercato, con Pinto che deve rinforzare la Roma. La fascia destra è il primo reparto dove il general manager dovrà intervenire per risolvere la questione con l’olandese. Questo è con un piede fuori dalla società e una riconciliazione sembra possa essere molto difficile. Per questo l’ex Benfica si è mosso per trovare il sostituto adatto.

Nel mirino dei giallorossi, infatti, sono finiti diversi giocatori, tra cui Alvaro Odriozola e Hector Bellerin. I due spagnoli piacciono molto sia a José che a Tiago, che stanno studiando un modo per prendere uno dei due esterni difensivi. Nella lista dei profili interessanti, poi, c’è anche Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid.

Calciomercato Roma, il Newcastle negozia per Fresneda

Come riporta Todofishajes.com, sulle tracce del classe 2004 c’è il Newcastle che ha intenzione di fare sul serio per prenderlo. La clausola rescissoria fissata dal club biancoviola è di 30 milioni.

Il club inglese, però, ha deciso di fare sul serio offrendo 15 milioni. Una proposta a metà strada, quindi, con le due squadre che ora si preparano a trattare per l’affare. In caso gli spagnoli e gli inglesi dovessero trovare un accordo, Pinto rimarrebbe tagliato fuori dalla corsa a uno degli obiettivi di mercato.