Calciomercato Roma, doppio intreccio con la Juventus

Calciomercato Roma, l’asse con la città di Torino rimane caldo. A gennaio possibile anche il doppio intreccio con la Juventus

L’asse con la città di Torino rimane caldo in casa Roma. Sì, perché se prima vi abbiamo parlato della situazione che riguarda Kumbulla e Shomurodov, entrambi nel mirino della formazione granata, adesso il punto si sposta verso la Continassa, con un doppio intreccio con la Juventus.

A spiegare in questo caso quello che potrebbe succedere è la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Che fa un punto, principalmente, di quella che è la situazione in casa bianconera. Una situazione che però potrebbe toccare da vicino anche la Roma: sì, i bianconeri come sappiamo sono alla ricerca di un esterno difensivo che possa andare a prendere il posto di Cuadrado nella prossima stagione. E Cherubini sta cercando di vagliare tutte quelle che sono le ipotesi per inserire il nuovo elemento già a gennaio. E i nomi che si fanno in maniera particolare sono due: Fresneda e Karsdorp.

Calciomercato Roma, Cherubini sfida Pinto

Il primo è un elemento che si sta mettendo veramente in mostra con la maglia del Valladolid in Spagna, club presieduto da Ronaldo “Il Fenomeno”. Il giovane è stato anche accostato alla Roma nel corso delle ultime settimane, ma anche la Juve – e altri club esteri – lo monitorano con attenzione.

E poi ovviamente c’è la questione relativa a Karsdorp: l’esterno olandese ieri ha giocato dall’inizio nella prima amichevole che la Roma ha disputato contro il Cadice nel ritorno portoghese. Ma questo ovviamente non lo mette al riparo da quelle che potrebbero essere le decisioni societarie in merito alla cessione. Pinto lo vorrebbe comunque cedere a titolo definitivo, ma sarà difficile. E la Juve continua a guardarlo per l’immediato futuro, vale a dire per gennaio. Ma come detto solamente in un modo l’olandese saluterà Trigoria. Difficile.