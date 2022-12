Calciomercato Roma, frenata Pinto: ne resta uno solo

Calciomercato Roma, frenata Pinto: ne resta solamente uno nell’asse con Torino. Ecco quello che potrebbe succedere a gennaio

La finestra di calciomercato invernale è alle porte. Almeno ufficialmente si aprirà il 2 gennaio, ma le società anche per via del Mondiale che ha bloccato il campionato, si muovono da tempo. Tutte. Compresa ovviamente la Roma con Pinto che scandaglia quelle che sono le operazioni a fare.

Si è parlato molto in questo periodo di quelle che potrebbero essere le uscite (ma anche della questione Mourinho), per fare spazio ai possibili nuovi innesti. E ci sono due elementi dentro la Roma che il campo nella prima pare di stagione lo hanno visto pochissimo e che aspettano di capire il proprio futuro. Kumbulla e Shomurodov, è evidente, non rientrano più nei piani di Mourinho. Ma per loro si profila un futuro diverso. Nettamente.

Calciomercato Roma, la situazione Kumbulla-Shomurodov

A fare un quadro di quello che potrebbe essere ci ha pensato TuttoSport in edicola questa mattina. Il quotidiano torinese sottolinea come per il difensore albanese un addio al momento appare improbabile: Mourinho, con la sua difesa con tre centrali – anche se ieri sera nella prima sfida in Portogallo la Roma è scesa a quattro – non ha alternative. Discorso diametralmente opposto per Shomurodov.

Pinto vorrebbe liberarsi dell’attaccante uzbeko e il Torino sarebbe ben contento di prenderlo. La squadra di Juric ha bisogno di una punta. Ma al momento tra i due club c’è distanza sulla formula: i giallorossi lo vorrebbero cedere a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Ovviamente dall’altra parte soprattutto a gennaio non si pensa di chiudere un’operazione senza nemmeno avere il tempo di capire se le cose possano andare bene. Anche perché Shomurodov in giallorosso ha deluso e non si è quasi mai visto quello del Genoa che ha convinto Pinto a fare un importante investimento. Se ne riparlerà, senza dubbio. La sensazione? Alla fine entrambe vogliono la stessa cosa e un punto d’incontro si potrebbe davvero trovare.