Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e addio immediato: “Difficile trattenerlo”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale da parte del presidente: “Difficile trattenerlo”. Scatta subito l’asta internazionale

José Mourinho non è uno che fa apprezzamenti così, senza vedere da vicino un giocatore o senza vederlo davvero così importante. Lo Special One nei giorni scorsi si è esposto in maniera importante per un giocatore che si è fatto vedere al Mondiale. Uno dei tanti diremmo, ma Azzedine Ounahi del Marocco è quello che forse ha impressionato più di tutti.

Oggi pomeriggio con la sua Nazionale il centrocampista dell’Angers sarà impegnato nella finale per il terzo e quarto posto contro la Croazia. Un appuntamento che farà vedere ulteriormente a quelle società che iniziano ad essere interessate al calciatore, le qualità dello stesso. Si è già parlato di importanti club di Premier League pronti a prenderlo. E a conferma che un addio a gennaio appare possibile, sono arrivate le parole del presidente dell’Angers Saïd Chabane.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’Angers

Intervenuto a RMC Sport, il massimo dirigente della squadra che è in fondo alla classifica della Ligue 1 non si è di certo nascosto. Anzi. Ha detto chiaramente le cose come stanno, sottolineando il fatto che il giocatore potrebbe partire subito, già nella prossima finestra di mercato che tra poco prenderà il via ufficialmente.

A conferma di questo, Saïd Chabane, ha inoltre svelato che ieri ha avuto un incontro con il proprio allenatore e con il direttore sportivo per cercare di capire come muoversi qualora davvero qualcuno si presentasse con un’offerta economica irrinunciabile per Ounahi. Insomma, da quelle parti, hanno capito che sarà difficilissimo trattenere il giocatore nei prossimi mesi. E che difficilmente lo stesso chiuderà la stagione con la maglia dell’Angers. Le cifre che sono venute fuori fino al momento sono esagerate, ma alcune società di Premier, come detto, sarebbero pronte a fare la follia. Wolves e Leicester in primis.