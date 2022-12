Calciomercato, pre-contratto 💰 sul piatto: Roma e Juve in allarme 🚨

Calciomercato Roma, il blitz dell’Atletico che può cambiare le carte in tavola. Offerto un pre-contratto: i dettagli.

Non si prospettano grandi movimenti in entrata per la Roma, che comunque sta vagliando diverse opzioni per provare a puntellare l’organico a disposizione di José Mourinho.

L’aspetto riguardante le possibili cessioni, sotto questo punto di vista, non può essere accantonato. Eventuali partenze, infatti, schiuderebbero le porte ad acquisti con i quali Tiago Pinto si aspetta di rinforzare l’organico giallorosso, da un punto di vista tecnico e qualitativo. Soprattutto in difesa potrebbero registrarsi dei movimenti importanti. Le voci riguardanti un possibile scambio tra Lukic e Kumbulla, unite a quelle concernenti un eventuale blitz dell’Inter per Smalling, impongono scelte oculate. Di sicuro la Roma non vorrà farsi trovare impreparata nel caso in cui si dovessero presentare occasioni intriganti a costi relativamente contenuti.

Calciomercato Roma, l’Atletico fa sul serio per Söyüncü: offerta già pronta

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, l’apprendere come anche i capitolini si siano resi protagonisti di sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra per Soyuncu.

Il difensore turco, seguito con interesse anche da Inter e Juventus, è legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato. Secondo quanto riferito da Football Insider, però, l’Atletico Madrid ha tutta l’intenzione di affondare il colpo per il classe’96. Secondo il portale d’Oltremanica, infatti, i Colchoneros sarebbero intenzionati a sottoporre all’entourage del difensore un’offerta già a gennaio, per provare ad intavolare un accordo in vista dell’estate.

L’obiettivo dell’Atletico è quello di superare la folta concorrenza, mettendo le mani su un difensore che fa gola a diversi club in giro per l’Europa. Il Leicester non ha aperto le porte ad una sua cessione nel mercato di gennaio: ragion per cui i madrileni stanno fiutando la possibilità di negoziare l’accordo in vista di giugno, quando il calciatore si svincolerà dalle Foxes. Dopo i sondaggi delle scorse settimane, dunque, l’Atletico sarebbe passata alla fase operativa, e conta di chiudere positivamente la trattativa con Soyuncu.