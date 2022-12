Nuovo ‘giallo‘ Dybala: Argentina-Francia scatena già la bufera

Argentina-Francia, il messaggio social e quel tweet che ha subito scatenato le polemiche: le ultimissime prima della finale.

Manca sempre meno prima del fischio d’inizio di Argentina-Francia. La finale dei Mondiali farà inevitabilmente incollare ai teleschermi gli amanti di questo sport, che potranno ammirare le giocate di autentici fuoriclasse.

Sul fronte Argentina gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Leo Messi. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la Pulce si è letteralmente preso la squadra sulle spalle, trascinandola in lungo e in largo a suon di prestazioni importanti che ne hanno esaltato il talento e la consapevolezza dei propri mezzi. L’Albiceleste, però, se la vedrà con una Francia che a dispetto delle assenze può contare su un campione come Mbappé, e su un bomber come Giroud le cui giocate si sono rivelate assolutamente determinati per la campagna degli uomini di Deschamps.

Argentina-Francia, l’assenza di Dybala che non è passata inosservata

L’attaccante del Milan capeggia la “colonia” dei calciatori di Serie A in finale, continuata anche da Rabiot e Theo Hernandez.

Sebbene non sia stato loro riservato grande spazio – almeno fino a questo momento – impossibile non menzionare anche Di Maria e Dybala, che però sono stati loro malgrado protagonisti di un “giallo” social.

La Lega Serie A ha condiviso un post dalla didascalia eloquente: “Chi trionferà in finale?”. Nella foto campeggiano Giroud, Theo Hernandez, Lautaro Martinez e Paredes. Assenti invece Rabiot, Paulo Dybala ed Angel Di Maria. Errore di distrazione o scelta ponderata? Fatto sta che la “svista” ha alimentato diverse critiche, con i social che sono subito diventati cassa di risonanza delle critiche dei supporters della Roma e della Juventus, che si chiedono il motivo dell’assenza dei propri beniamini.