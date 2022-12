Calciomercato, “arrivederci Roma”: messaggio d’addio ufficiale

La Roma ha deciso, addio immediato a titolo definitivo: cessione ufficiale e messaggio del calciatore per salutare i giallorossi

Il calciomercato invernale della Roma si è sbloccato da tempo, nonostante l’apertura ufficiale della finestra per i trasferimenti sia fissata per gennaio. I giallorossi hanno già ufficializzato l’arrivo di Ola Solbakken dal Bodo/Glimt, attaccante che Mourinho avrà a disposizione però da gennaio, vista la scadenza del contratto a fine dicembre con il club norvegese.

Per i giallorossi però si sblocca anche il calciomercato uscita. Continuano a essere diversi i nomi che potrebbero lasciare la capitale a gennaio, come i più volte citati Karsdorp e Shomurodov. Cessione ormai definita invece per un giovane talento giallorosso, che vola all’estero, dove avrà maggiore spazio. L’ufficialità del trasferimento arriva proprio dal suo profilo social, in cui saluta la sua amata Roma.

Calciomercato Roma, Tripi vola al Mura: il messaggio ufficiale che conferma l’addio

La Roma saluta uno dei suoi talenti nati e cresciuti nella capitale e nel settore giovanile giallorosso. Infatti è stata ufficializzata due giorni fa la cessione di Filippo Tripi al Mura, squadra slovena, a titolo definitivo. Il classe 2002 romano e romanista ci ha tenuto a salutare quella che è stata la sua casa fino ad ora.

Infatti in un messaggio sui social network il giovane difensore ha spiegato che la sua partenza non è un vero e proprio addio, ma un arrivederci alla Roma. Sì perché il sogno di indossare quella maglia come membro importante della prima squadra rimane intatto, ma ora ha bisogno di maggiore spazio, che al Mura sicuramente riuscirà ad avere. Dunque si sblocca anche il capitolo cessioni per la Roma, con Tripi che dal 2 gennaio sarà ufficialmente del Mura.