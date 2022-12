Calciomercato Roma, scambio + cash💰: Pinto di nuovo all’assalto 🔥

Calciomercato Roma, Tiago Pinto potrebbe avere la carta vincente per far saltare il banco e regalare a Mou il rinforzo tanto atteso.

Ci sono dei chiodi fissi per gli operatori di mercato che difficilmente vanno via. Operazioni legati a degli affari che ritornano prepotentemente in auge, a distanza di tempo.

Nella lista di obiettivi stilata da Tiago Pinto per puntellare l’organico giallorosso, il dossier riguardante un possibile innesto in mediana resta sempre di stretta attualità. In effetti già da tempo il GM della Roma ha puntato con decisione un calciatore sul quale le antenne dei giallorossi sono ormai drizzate da mesi. Ci stiamo riferendo a quel Davide Frattesi che ha già avuto modo di lanciare segnali di apprezzamento importanti per riferirsi a quella che sente tatuato sulla sua pelle come una la sua vera casa.

Calciomercato Roma, Bove nell’affare Frattesi: Pinto la sblocca così

Dipendesse dal diretto interessato, probabilmente vestirebbe la maglia della Roma già dalla scorsa estate. Le trattative però si imbastiscono in tre, e la parte già recalcitrante fino a questo momento è stata proprio il Sassuolo.

I neroverdi, infatti, nella scorsa campagna trasferimenti non si schiodarono da una valutazione di 30 milioni di euro (poco più di 20 milioni per la Roma a causa della percentuale sulla rivendita). Cifra ai tempi ritenuta eccessivamente elevata dalla Roma, che però potrebbe farsi nuovamente sotto provando ad inserire nell’operazione una contropartita tecnica.

Stando a quanto riferito da “Il Romanista“, infatti, potrebbe essere Bove la pedina vincente utile a far saltare il banco. Il centrocampista, per il quale José Mourinho si riserva l’ultima parola, ha diversi estimatori in Serie A. Lecce e Salernitana sono da tempo sulle sue tracce, ma anche il Sassuolo avrebbe lanciato dei segnali di apprezzamento. A questo punto, un eventuale inserimento di Bove nella trattativa per portare Frattesi all’ombra della Capitale non è affatto da escludere, anche perché il gioiellino della Roma è valutato circa 8 milioni di euro. Il tutto contribuirebbe a ridimensionare in maniera importante l’esborso cash per i giallorossi, che potrebbero avere dunque tra le loro mani il jolly vincente.