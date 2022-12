Calciomercato Roma, bigiotteria Mondiali: blitz dalla Spagna

Calciomercato Roma, fari puntati sul talento esploso negli ultimi Mondiali. La corte è serrata: testa a testa improvviso.

La Roma ha chiuso il proprio 2022 in chiaroscuro. Le ultime uscite stagionali dei giallorossi hanno evidenziato dei problemi a cui anche Tiago Pinto è chiamato a porre rimedio con una sessione di contrattazioni oculata.

L’obiettivo neanche troppo velato del GM della Roma è quello di rinforzare l’organico con innesti che possano garantire un ventaglio di alternative importanti a José Mourinho. Il tutto deve essere inevitabilmente compendiato dalla consapevolezza di dover puntellare diversi settori del campo, soprattutto se dovessero presentarsi le condizioni giuste. A tal proposito, la questione legata alle corsie laterali non può non essere presa in considerazione. La sensazione è che il dossier relativo all’eventuale innesto in corsia rappresenterà un nodo cruciale delle prossime mosse dei giallorossi.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Juranovic: anche Atletico ed Espanyol sulle sue tracce

Sebbene sia stato impiegato nella prima amichevole invernale nelle Algarve, Rick Karsdorp potrebbe fare le valigie nel corso delle prossime settimane. La frattura venutasi a creare a novembre non è stata ancora rimarginata, ed una cessione potrebbe sancire l’epilogo più logico della vicenda.

Non è un caso che la Roma abbia già da tempo cominciato a sondare diversi profili per puntellare la propria batteria di esterni. Nei dossier di Pinto, infatti, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, sarebbe finito anche Josip Juranovic.

Il terzino croato classe ’95 è legato al Celtic da un contratto in scadenza nel 2026. Messosi in luce negli ultimi Mondiali con la maglia della sua Nazionale, il laterale destro ha catalizzato l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Come riferito da AS, infatti, sulle tracce di Juranovic – oltre la Roma – ci sarebbero anche Manchester United, Chelsea ed Atletico Madrid. Nelle ultime ore, però, anche l’Atletico Madrid e l’Espanyol avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione ed anticipare una concorrenza che sta diventando sempre più folta.