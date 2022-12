Calciomercato Roma, sfida in Premier per il verdeoro: c’è anche il Napoli

Calciomercato Roma, ha stregato i giallorossi e non solo. Concorrenza di fuoco per il colpaccio, tutti gli aggiornamenti.

Abbiamo spesso sottolineato in queste settimane come ci sia tanta attesa all’ombra del Colosseo per la ripresa del campionato, alla luce delle recenti difficoltà palesate dalla squadra e dal comune anelito alla risalita e alla rinascita dopo gli importantissimi investimenti fatti nel corso dell’ultimo calciomercato.

Certo, lo stesso Mourinho non ha mai perso occasione per evidenziare come nel corso dell’estate siano stati sborsati unicamente sette milioni ma sono tutti consapevoli, José in primis, degli importanti sforzi compiuti in quel di Trigoria per provare a crescere e migliorare in vista di quello che sarebbe stato il secondo anno di José nella Capitale. I nomi sono stati dei più degni, seppur non sempre assistiti dalla fortuna. Basti pensare a quanto capitato a Wijnaldum ma anche a quel Paulo Dybala che nel mese e mezzo prima dell’inizio del Mondiale non è mai potuto tornare utile alla squadra, fatta eccezione per lo spezzone finale di Roma-Torino.

Calciomercato Roma, asta internazionale per il campioncino: sfida a Napoli e non solo

Pur non giungendo ancora segnali felicissimi dalle amichevoli, durante le quali i giallorossi sembrano continuare a palesare alcune delle difficoltà già emerse nelle gare ufficiali, c’è attesa per una seconda parte di campionato durante la quale Pellegrini e colleghi dovranno farsi forza a vicenda e riportare la squadra laddove merita maggiormente.

La leadership e l’importanza di Mourinho saranno fondamentali ma non meno importante e decisivo potrebbe risultare anche il modus operandi di Tiago Pinto e colleghi nelle prossime settimane di mercato invernale. Seppur con la consapevolezza di non poter fare salti mortali e che i veri e propri acquisti, Solbakken a parte, saranno i ritrovati Paulo e Georginio, in quel di Trigoria si cercherà di fare qualcosa.

Il tutto senza perdere di vista il futuro e colpi che potrebbero essere soprattutto a più lunga gittata. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Flavio Maria Tassotti, a detta del quale ci sarebbe anche la Roma per un giovanissimo attaccante brasiliano. Ci riferiamo a Marcos Leonardo, centravanti del Santos classe 2003, graditissimo a Pinto e colleghi ma sul quale ci sono anche Manchester United, Tottenham e Napoli.