Calciomercato Roma, scambio e intreccio Mondiale: sorriso Pinto

Calciomercato Roma, intreccio con la Premier League per sbloccare il semaforo Mourinho. Ecco lo scenario.

Come spesso accaduto nel passato più e meno recente, gli scenari legati alla campagna acquisti sono fatti di incastri e capacità di cogliere le occasioni al tempo giusto. Il tutto senza dimenticare della dose di fortuna, da sempre importante anche in circostanze di mercato, e della volontà dei calciatori, determinanti per le famose fumate bianche definitive.

Questi discorsi saranno certamente alla base anche della prossima campagna acquisti, prossima ormai all’apertura e destinata ad avere un impatto tutt’altro che snobbabile. Sappiamo bene che la seconda parte di stagione sarà determinante per i giallorossi e per qualsiasi squadra e, per i rispettivi cammini, una certa centralità sarà rappresentata anche dal modus operandi di dirigenze e società. Quest’ultime hanno ottimizzato le settimane di congedo dalla Serie con mini tournee e iniziative finalizzate all’ampliamento del brand a livello internazionale.

Calciomercato Roma, intreccio Mondiale con la Premier: lo scambio che accontenta Mourinho

Al contempo, ai piani alti di Trigoria, così come in tante altre società, si è cercato di comprendere in che modo intervenire e lavorare per migliorare la squadra, attraverso approdi importanti e funzionali ma al contempo sostenibili per il club. La Roma, dal proprio canto, in attesa di Solbakken, sa di dover ovviare a diverse questioni.

Qualche nodo certamente riguarderà le uscite e un caso Karsdorp che sembrerebbe in questi ultimi giorni essersi incanalato verso una direzione più ottimistica per i giallorossi, al contempo molto attenti ad evoluzioni e scenari riguardanti anche altre realtà e incastri. Basti pensare a quelle che potrebbero essere le conseguenze dell’interesse del Leeds per un centrocampista protagonista in questo Mondiale.

Ci riferiamo ad Azzedine Ounahi, classe 2000 dell’Angers sul quale si starebbe muovendo con una certa veemenza il Leeds. Lo scenario tange anche il mondo Roma, alla luce del recente interesse dello stesso Leeds per Sasa Lukic, da tempo obiettivo di Mourinho e colleghi e sulle cui tracce ci sono i Whites. Qualora questi ultimi riuscissero a mettere sotto contratto Ounahi, il Torino potrebbe però anche iniziare a valutare uno scenario di scambio con la Roma, con possibile coinvolgimento di Kumbulla per arrivare al centrocampista di Juric.