Calciomercato, intreccio Roma-Bastoni: nuovo ribaltone

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra non possono essere trascurate. Incrocio con Inter e Tottenham.

Le prossime manovre della Roma in sede di contrattazioni saranno orientate lungo direttrici ben determinate. Oltre a scandagliare il terreno alla ricerca di un esterno di piede destro che possa sostituire Karsdorp – nel caso in cui l’olandese dovesse effettivamente fare le valigie – i giallorossi vagliano con attenzione anche altri possibili rinforzi.

A centrocampo negli ultimi giorni è ritornato in auge il profilo di Lukic: Pinto, a tal fine, sarebbe tentato all’idea di proporre al Torino uno scambio con Kumbulla. A quel punto, però, i capitolini dovrebbero gioco forza aumentare il pressing per l’acquisto di un nuovo difensore, che ora come ora non è considerato prioritario. La possibile uscita di Kumbulla, però, unitamente al rebus legato al futuro di Smalling (in ottica estiva), potrebbe però rimettere tutto in discussione.

Calciomercato Roma, Tottenham su N’Dicka: filo diretto con Bastoni

Entrato nel mirino di diversi club italiani, Evan N’Dicka è uno dei profili monitorati con attenzione dalla Roma. Il centrale transalpino dell’Eintracht Francoforte ha catalizzato l’attenzione di molti addetti ai lavori.

Il classe ’99, autore di prestazioni importanti che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente le quotazioni, fa gola anche a Juventus, Inter e Napoli, che hanno avuto modo di effettuare i primi sondaggi esplorativi.

Ma non è finita qui. N’Dicka piace molto anche a Psg, Bayern Monaco e Barcellona: tuttavia, anche diverse compagini in Premier League hanno mosso passi concreti per capire la fattibilità dell’operazione. Dopo l’Arsenal, infatti, con cui so vocifera che il difensore abbia già trovato un accordo di massima, anche il Tottenham potrebbe uscire allo scoperto su N’Dicka. Intervenuto ai microfoni di GiveMeSport, il giornalista Ryan Taylor si è espresso in questi termini sull’eventuale accostamenti N’Dicka-Tottenham:

“Credo che N’Dicka sia uno dei profili che potrebbero sondare. I centrali mancini rappresentano una rarità, non ce ne sono molti in giro. So che Bastoni era il calciatore che gli Spurs volevano sul serio, e forse potrebbe essere fatto un nuovo tentativo per lui in estate.”