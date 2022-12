Calciomercato Roma, effetto domino: sacrificato per fare posto al bomber

La Roma continua a lavorare in chiave calciomercato. Effetto domino in Serie A: sacrificato per fare posto al bomber

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e la Roma è già molto attiva. I giallorossi dopo l’acquisto di Ola Solbakken a parametro zero dal Bodo/Glimt, dovranno inevitabilmente dare una svolta al capitolo cessioni. Tra i nomi in cima alla lista dei partenti ci sono sicuramente Rick Karsdorp ed Eldor Shomurodov, ma con due situazioni sicuramente differenti.

Il primo infatti è tra i giocatori da cedere vista la rottura con José Mourinho dopo la partita contro il Sassuolo. Il secondo invece dovrà essere ceduto perché in attacco non c’è più spazio per lui. Così in Serie A potrebbe crearsi un effetto domino, con un attaccante che potrebbe fare posto proprio all’uzbeko.

Calciomercato Roma, il Torino fa spazio per Shomurodov: Sanabria verso la cessione

Effetto domino in Serie A per quanto riguarda gli attaccanti. La Roma continua a cercare acquirenti per Eldor Shomurodov, che è in fondo alle gerarchie di José Mourinho per quanto riguarda il reparto offensivo. Sulle sue tracce continua a esserci il Torino, che sembrerebbe pronto a fargli spazio in rosa.

Infatti i granata sarebbero delusi da Antonio Sanabria (anche lui ex Roma). Infatti il paraguayano non avrebbe le caratteristiche del vero bomber che starebbe cercando Juric. Così, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Torino starebbe cercando un acquirente per Sanabria proprio per fare posto a Eldor Shomurodov. La Roma e i granata stanno cercando un accordo per la formula del trasferimento, visto che i giallorossi vorrebbero cedere l’uzbeko a titolo definitivo. La soluzione potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, ma andrà convinta la società giallorossa.