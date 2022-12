Roma, delusione totale 😡 Mourinho: decisione inevitabile 🚨

Brutta sconfitta contro il Cadiz che delude in ogni aspetto José Mourinho: il tecnico della Roma ha preso una decisione inevitabile

Inizia nel peggiore dei modi il ritiro in Portogallo della Roma. I giallorossi sono volati in Algarve per affrontare una nuova preparazione in vista della ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio. Nella settimana in cui la Roma sarà in Portogallo affronterà tre amichevoli e la prima contro il Cadiz è già stata persa per 3-0.

Una sconfitta pesante, sicuramente influenzata dall’espulsione di Vina nel primo tempo, ma Mourinho non può che essere deluso. Una delusione totale per il tecnico che riguarda ogni aspetto mostrato dalla squadra in campo e fuori. Così lo ‘Special One’ ha dovuto prendere una decisione inevitabile con i suoi.

Roma, pugno duro Mourinho: niente riposo fino a Natale

Brutta sconfitta contro il Cadiz in amichevole per la Roma, che incassa tre gol ed esce sconfitta dalla prima amichevole in Portogallo. La delusione per José Mourinho sembrerebbe riguardare ogni aspetto. Infatti il ‘Corriere dello Sport’ ha spiegato che il tecnico giallorosso sarebbe deluso sia per il ritardo di condizione fisica che per l’atteggiamento avuto dalla squadra.

Per questo motivo Mourinho ha deciso di passare alle maniere forti e di usare il pugno duro con la squadra in ritiro. Come riportato dal quotidiano, il tecnico ha deciso di non lasciare riposo alla squadra da qui a Natale. Anche ieri non c’è stato solo lavoro di scarico, ma un allenamento ad alta intensità. Si lavorerà ogni giorno da qui al 24 dicembre, poi due giorni di riposo per le feste e il 26 si torna subito a Trigoria. Dunque adesso Mourinho ha deciso di usare il pugno duro per cercare di dare la scossa a una squadra totalmente spenta.