Giallo Mourinho, decisione lampo della Roma

José Mourinho continua a essere il profilo preferito dal Portogallo per la panchina della Nazionale: decisione lampo della Roma

Il futuro di José Mourinho continua a essere l’argomento principale nell’ambiente Roma. Dopo l’addio di Fernando Santos dalla panchina del Portogallo, il profilo dello ‘Special One’ è diventato quello preferito dalla Federazione portoghese per il futuro della Nazionale. Mourinho però è l’allenatore della Roma e ha un contratto fino al 2024, quindi la società giallorossa non vorrebbe perderlo prima.

Il pressing della Federazione portoghese però continua, sfruttando anche l’ipotesi di un doppio carico tra Roma e Portogallo. Nel frattempo la società giallorossa decide di prendere precauzione e arriva la decisione lampo dopo l’amichevole persa contro il Cadiz. Mourinho nascosto.

Roma, Mourinho nascosto dopo il Cadiz: lontano da stampa e tifosi

La sconfitta in amichevole contro il Cadiz sicuramente non è servita a convincere José Mourinho che rimanere a Roma sia la scelta migliore. Il Portogallo continua a insistere per portare lo ‘Special One’ sulla panchina della Nazionale, ma la società giallorossa vorrebbe che il tecnico rimanesse concentrato solo sulla squadra capitolina.

Nel frattempo dopo l’amichevole contro il Cadiz, persa per 3-0, la Roma ha deciso di “nascondere” José Mourinho. Infatti, secondo quanto riportato da ‘A Bola’, mentre i giocatori giallorossi si fermavano a firmare autografi, l’allenatore è stato scortato dalla sicurezza lontano dalla stampa e dai tifosi. Mourinho ha risposto ai presenti che lo chiamavano solo con un cenno di saluto. Probabilmente quella della Roma è stata una mossa per cercare di evitare al tecnico la tanta pressione mediatica di questi giorni, che avrebbe portato inevitabilmente a domande sul suo futuro.