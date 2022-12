Serie A ufficiale, via libera alle partite in streaming sui siti di betting

Arriva una svolta per quanto riguarda i diritti del campionato di Serie A: ufficiale, via libera allo streaming sui siti di betting

I diritti audiovisivi della Serie A sono un argomento molto discusso negli ultimi anni. Dazn è ormai in possesso dell’esclusiva per 7 partite su 10 del massimo campionato italiano, mentre le restanti tre partite di ogni weekend sono visibili anche su Sky. Da quando Dazn ha preso in mano la situazione però le segnalazioni di malfunzionamenti del servizio sono state molteplici durante le partite.

Un servizio che durante gli anni ha sicuramente lasciato un po’ a desiderare ma al quale sono state apportate delle migliorie negli ultimi tempi. Nel frattempo proprio sui diritti della Serie A arriva la svolta. Via libera allo streaming delle partite sui siti di betting.

Serie A, ufficiale: le partite saranno trasmesse anche in streaming sui siti di betting

Arriva una svolta importante per quanto riguarda il futuro dei diritti audiovisivi delle partite di Serie A. Infatti, come riportato da ‘Agipronews’, le partite del campionato di Serie A dalla stagione 2024/25 fino a quella 2026/27 saranno visibili anche in streaming sui siti di betting. Una scelta che altri campionati in Europa hanno già sposato da tempo.

Questo significa che basterà avere un conto di gioco aperto per poter vedere le partite in streaming sul sito di betting scelto. Su alcuni siti, come Snai per esempio, servirà avere almeno un saldo disponibile di 0,01€. Le partite si potranno vedere su tutti i dispositivi che possono accedere all’app o al sito di betting, quindi smartphone, tablet e computer. Su alcuni siti, come Bet365, si può usare anche la modalità schermo intero per vedere meglio il match. Inoltre anche nelle sale scommesse sarà possibile seguire le partite tramite lo streaming del sito. Dunque una svolta importante che potrebbe portare a una rivoluzione anche sui diritti televisivi.