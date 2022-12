Terremoto UFFICIALE in Serie A: arrivano le dimissioni

Comunicato ufficiale AIA e dimissioni, salta la prima testa dopo i tanti eventi delle ultime settimane. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Le vicissitudini del recente periodo hanno certamente contribuito a catturare l’attenzione mediatica del nostro Paese, coinvolto in ambito calcistico da una serie di questioni che non possono certamente essere passate in secondo piano e che meritano di essere attenzionate in modo apartitico.

Le settimane del Mondiale, non a caso, hanno visto il diffondersi di tante voci e notizie legate agli aspetti oscuri della competizione in Qatar, troppo importanti e gravi per essere ignoranti e messi a tacere ma al contempo comunque non lenenti la certamente importantissima attenzione rivolta all’evento sportivo Fifa. Questo ha condiviso il proprio tempo, come dicevamo, con una serie di eventi di cui documentatovi fin qui.

Basti pensare alla questione Juventus, circa la quale c’è adesso tantissima curiosità in vista della ripresa del campionato e delle reazioni da parte della società in ambito di mercato e non solo. La situazione è certamente in divenire e potrebbe regalare novità di non poco conto da un momento all’altro, proprio come accaduto in queste ore in un altro contesto.

Comunicato ufficiale AIA, Trentalange rassegna le dimissioni

Nel pomeriggio di quest’oggi, domenica 18 dicembre, l’Aia ha infatti diramato un comunicato ufficiale con il quale è stata presentata la netta presa di posizione di Alfredo Trentalange, fresco di rassegnazione delle dimissioni. A circa un anno dalla vittoria nelle elezioni ai danni di Marcello Nicchi, la sua posizione non ha potuto non risentire del caso D’Onofrio.

Il procuratore Federale Chiné gli aveva imputato l’accusa di non aver adempiuto al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, anche alla luce di una posizione che lo porta a dover nominare i vertici degli organi di giustizia. Questo, in attesa di novità, il comunicato Aia.

“Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Questa sera, alle 21, i Componenti del Comitato Nazionale incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni della scelta”.