Calciomercato Roma, nuovo ribaltone 🔄 : alleanza Mourinho-Allegri 👀

Calciomercato Roma, ribaltone e nuova possibile alleanza tra José Mourinho e Massimiliano Allegri. Ecco cosa può cambiare a gennaio

Con la chiusura dei Mondiali in Qatar, che hanno visto l’Argentina tornare sul tetto del mondo dopo ben 36 anni, si avvicina la ripresa della stagione per le squadre di club. La Roma è nel pieno del mini ritiro invernale in Algarve, questa sera alle ore 20 la seconda amichevole della tournée portoghese. Nel frattempo c’è un ribaltone in vista sull’asse Roma-Torino, José Mourinho e Massimiliano Allegri potrebbero intavolare uno scambio lampo a gennaio.

La stagione della Roma riprenderà ufficialmente il 4 gennaio, con la sfida casalinga al Bologna di Thiago Motta. Sarà fondamentale per la squadra giallorossa ripartire col piede giusto, per recuperare terreno nella lotta al piazzamento Champions in Serie A. Ma il campionato italiano offre nuovi spunti anche in ottica calciomercato, e l’asse tra Roma e Juventus può conoscere un nuovo colpo di scena nelle prossime settimane. José Mourinho e Massimiliano Allegri potrebbero approfittare del clima natalizio per intavolare uno scambio lampo a sorpresa. Ecco tutti i dettagli in vista del mese di gennaio.

Calciomercato Roma, ipotesi scambio Karsdorp – De Sciglio a gennaio

In casa giallorossa è ancora in bilico il futuro di Rick Karsdorp. Il terzino olandese potrebbe lasciare la Roma a gennaio, nonostante il ritorno tra i titolare nella prima amichevole in Portogallo. E per il suo futuro era spuntata da settimane la pista Juventus, la squadra bianconera è alla ricerca di un vice-Cuadrado per la seconda parte di stagione.

Se la pista Karsdorp sembrava raffreddarsi ora potrebbe affacciarsi un nuovo ribaltone in corsia. Come analizzato da Calciomercato.it l’asse Roma-Torino può tornare ad accendersi con uno scenario a sorpresa. Quest’oggi la Gazzetta dello Sport ha infatti ipotizzato uno scambio di prestiti a gennaio tra le due società. L’olandese andrebbe a Torino, mentre Mattia De Sciglio potrebbe percorrere il senso inverso. In questo caso Mourinho avrebbe subito un rinforzo pronto per la corsia di destra, ma rimane lo scoglio della formula. la Roma infatti sembra intenzionata a cedere il proprio numero 2 solo con la formula della cessione definitiva.