Modric alla Roma, la decisione ufficiale di Ancelotti

La Roma continua a sognare il colpo Modric per il prossimo anno e il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, svela il futuro del croato

Quando si parla di calciomercato è sempre lecito sognare. L’arrivo di Paulo Dybala in estate è stato un colpo da sogno per la Roma e i tifosi giallorossi continuano a sperare che non rimanga un caso isolato. Negli ultimi tempi a essere accostato alla Roma è stato Luka Modric. Il centrocampista reduce dal terzo posto con la Croazia al Mondiale, è in scadenza di contratto con il Real Madrid.

Prendere a parametro zero un centrocampista Pallone d’Oro per l’ambiente giallorosso sarebbe ovviamente un grande colpo, ma c’è comunque da fare i conti i ‘Blancos’. In diretta Carlo Ancelotti svela il probabile futuro di Luka Modric.

Calciomercato Roma, Ancelotti su Modric: “Terminerà la sua carriera al Real”

Due volte sul podio del Mondiale con la Croazia e una bacheca colma di trofei internazionali vinti con il Real Madrid, il tutto completato dal Pallone d’Oro vinto nel 2018. Luka Modric è già una leggenda e la Roma continua a sognare un suo possibile arrivo a fine stagione.

Il contratto con i ‘Blancos’ scadrà a giugno 2023 e per il momento non si è ancora parlato di rinnovo. Per questo il popolo giallorosso continua a sognare. A spegnere le speranze romaniste arriva però Carlo Ancelotti, allenatore del croato, che in diretta ai microfoni di ‘Radio anch’io lo sport’ svela: “Modric è un immortale, se vuole rimanere siamo tutti sicuri che terminerà la sua carriera nel Real”. Dunque porte aperte per il rinnovo del centrocampista croato, che potrebbe essere blindato fino a fine carriera dal Real Madrid.