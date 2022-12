Calciomercato, Roma e Juventus avvisate: “Non lo regaliamo”

Calciomercato Roma, l’annuncio del ds che fuga ogni dubbio e complica i piani dei giallorossi e della Juventus. Ecco quanto riferito.

A pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Roma sta già vagliando svariate piste per puntellare diverse zone del campo.

Alla luce delle possibili mosse legate al reparto difensivo, Tiago Pinto sta sondando diversi profili per rinforzare il pacchetto arretrato e regalare un innesto di valore allo “Special One“. Il possibile addio di Kumbulla potrebbe rappresentare un turning point di notevole importanza in quest’ottica, ma occhio all’evolvere della situazione legata a Smalling, il cui contratto con i giallorossi scade nell’estate 2023. L’interessamento dell’Inter, che ha avuto modo di sondare esplorativamente la situazione, non può passare inosservato.

Calciomercato Roma, le parole del ds dell’Eintracht su N’Dicka

In entrata, invece, tra i profili accostati alla Roma ce n’è uno che nelle ultime settimane è ritornato prepotentemente in auge per molti club di Serie A. Ci stiamo riferendo ad Evan N’Dicka, centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte.

Con il contratto in scadenza la prossima estate, il difensore transalpino ha attirato le attenzioni – tra le altre – anche di Juventus, Inter e Napoli. Gli estimatori in giro per l’Europa di certo non mancano, visto che per N’Dicka hanno lanciato segnali di apprezzamento anche Barcellona, Arsenal, Bayern Monaco e Psg.

Intervisto ai microfoni di ‘Frankfurter Rundschau’, però, il ds dell’Eintracht – Markus Krösche – ha chiuso le porte alle eventuali cessioni dei calciatori più rappresentativi della compagine tedesca. Ecco quanto riferito: “Non vogliamo regalare i nostri migliori calciatori. Non credo che ci saranno sconvolgimenti, il nostro desiderio è quello di mantenere una certa continuità.”