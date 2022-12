Calciomercato Roma, addio immediato e derby: c’è l’occasione low cost

Calciomercato Roma, la scadenza contrattuale obbliga a valutare un addio anche a gennaio. Pinto sfida le milanese

Sono diversi i giocatori in scadenza, anche in Serie A che la Roma potrebbe monitorare per la prossima stagione. Si sa, questi colpi, senza sborsare un euro, sono quelli che tutti i direttori sportivi sognano e Pinto, la scorsa estate, ha fatto vedere di saperci fare. Insomma, si valuta e si prendono appunti.

Uno di questi – nonostante non sia più giovane – potrebbe essere sicuramente Pereyra dell’Udinese: la mezzala di Sottil, che può giocare anche come seconda punta o all’occorrenza anche come esterno (è stato impiegato appunto in quella zona di campo in alcune partite quest’anno), va in scadenza di contratto. Non è esclusa che possa partire nelle prossime settimane l’operazione rinnovo, ma secondo il Gazzettino i bianconeri friulani potrebbero anche decidere di cederlo a gennaio se capissero che il giocatore non abbia più voglia di rimanere. Insomma, le porte sono aperte a qualsiasi situazione.

Calciomercato Roma, per Pereyra anche Milan e Inter

Il profilo di Pereyra, in ogni caso, è seguito anche da altri club italiani: Milan e Inter infatti hanno messo la lente d’ingrandimento sul giocatore che sta disputando una stagione importante. Decisamente. Pereyra è fondamentale nello scacchiere di Sottil e dimostra partita dopo partita di poter essere ancora decisivo in alcune situazioni.

E poi a parametro zero è sicuramente un’occasione, e su questo ci sono poche discussioni. E, questa occasione, potrebbe essere anticipata nei tempi – magari con un indennizzo – se Pozzo decidesse di cedere il giocare nella prossima finestra invernale di mercato. Insomma, Pereyra, potrebbe diventare un’idea per Pinto con Mourinho che potrebbe avere dentro la sua Roma un giocatore di esperienza, con qualità, senza nessun problema di ambientamento. Un usato sicuro. Uno di quelli che possono tornare veramente utili nel corso di una stagione.