Calciomercato Roma, offerta superabile: tris di big in Premier per Zaniolo

Calciomercato Roma, l’offerta economica è superabile. La Premier League pronta all’affondo per il numero 22 giallorosso

Dalla Premier League si muovono per Zaniolo: non solo Abraham nel mirino, ma anche il 22 giallorosso potrebbe essere messo nel mirino delle big inglesi già nel prossimo mese di gennaio. Sono diverse le società che secondo quanto riportato dal Mirror monitorano la situazione attorno a Nicolò, con una in particolare che potrebbe presto iniziare a chiedere informazioni.

Parliamo dell’Arsenal di Arteta, primo in classifica nel massimo campionato inglese, che è alla ricerca di un elemento che possa andare a coprire il buco lasciato da Gabriel Jesus che si è infortunato al Mondiale. L’ex Manchester City ne avrà per un poco di tempo e se prima si parlava di un possibile assalto a Tammy Abraham, adesso ci potrebbe anche finire Zaniolo nel mirino soprattutto per quella che è la situazione contrattuale che vede protagonista il fantasista della Roma.

Calciomercato Roma, Arsenal, Tottenham e United su Zaniolo

Il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e i vari colloqui potrebbero iniziare solamente nei prossimi mesi. Al momento è tutto fermo con i Friedkin che hanno deciso di far aspettare Vigorelli, agente del calciatore. La questione economica tiene banco ed è quella che potrebbe, alla fine, fare la differenza.

Sì, perché dall’Inghilterra parlano soprattutto della questione stipendio: la richiesta di Zaniolo almeno per ora è stata definita troppo alta dalla Roma che non accenna a muoversi dalla sua presa di posizione. E non solo l’Arsenal, ma anche il Tottenham e il Manchester United la potrebbero superare facilmente. Anzi, la supereranno facilmente. La sensazione quindi è che bisogna scoprire solamente quelli che saranno i tempi di una possibile offerta di questi tre squadroni della Premier League per Zaniolo. Con i tempi che potrebbero diminuire e anche di parecchio. Gennaio è alle porte e tutto lascia presagire a un assalto immediato.