Fuorigioco semiautomatico in Serie A, la data è ufficiale

Annuncio ufficiale e novità assoluta per la seconda parte di Serie A. C’è anche la data per l’introduzione definitiva.

In questi anni abbiamo assistito a tanti cambiamenti e novità nel mondo del calcio e non solo. Basti pensare alle lapalissiane differenze emerse rispetto al calcio di un tempo, riflessesi non solo nell’ammodernamento e o l’abolizione di alcune regole ma anche nella decisione di ricorrere a strumenti tecnologici totalmente innovativi.

Da questo punto di vista, non si può certamente negare che la grande novità, dal sapore quasi rivoluzionario, sia stata assunta dall’introduzione del Var, acronimo di un supporto tecnologico del quale si è discusso per circa un lustro e nell’immaginario collettivo, prima della sua entrata definitiva in questo mondo, prendeva il nome di moviola in campo. Le conseguenze e le novità emerse sono state immediate quanto importanti, pur senza riuscire a lenire tanto quanto ci si aspettasse le critiche e le polemiche.

Questo anche e soprattutto alla luce di scelte e di interpretazioni non sempre lineari e che, soprattutto nell’ultimo biennio, hanno portato alla genesi di confronti e perplessità non sempre semplici da disambiguare. Ad ogni modo, come emerso da tutta una serie di scelte ponderate in competizioni importanti come il Mondiale appena concluso, si è compreso bene come la strada della tecnologia e del suo supporto non potrà essere abbandonata.

Fuorigioco semiautomatico e annuncio ufficiale: c’è la data

Fondamentale, anzi, il perseverare nella ricerca degli strumenti giusti che possano coadiuvare arbitri e assistenti nel prendere le giuste decisioni. Al corpo delle tante novità, inoltre, sembra destinato ad aggiungersi un ulteriore fattore di novità e cambiamento. A tal proposito, lo stesso Gravina si è voluto esporre.

In queste ore, a margine del Consiglio Federale FIGC, il su citato si è espresso in modo ufficiale e con grande chiarezza, annunciando di fatto l’introduzione del fuorigioco semiautomatico. Inizialmente prevista per l’inizio di gennaio, la sua introduzione coinciderà con la prima giornata del girone di ritorno e rappresenterà l’ennesimo step verso un’attenzione al supporto informatico dalla quale nemmeno lo sport sembra poter ulteriormente prescindere.

Queste le parole di Gravina. “Dal 27 gennaio, prima gara del girone di ritorno, verrà introdotto il fuorigioco semi-automatico – chiamato SAOT – che abbiamo visto già all’opera durante il Mondiale”.