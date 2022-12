Addio e tradimento in Serie A: “Andrà alla Juventus”

Addio con il ‘tradimento’ che coinvolge Napoli e Juventus. C’è l’annuncio in diretta che aiuta a capire molto di più, ecco cosa sta succedendo.

Negli ultimi anni abbiamo imparato ad assistere a scenari un tempo impensabili e che ci hanno invece restituito come, in un’ottica ben lungi da quelle squisitamente romantica dei tifosi, questo mondo pulluli di professionisti che, in quanto tali, risultano guidati da interessi di natura economica e progettuale.

Gli stessi tifosi della Roma hanno negli anni imparato a fare i conti con uscite e addii più e meno importanti, soprattutto da parte di giocatori e dirigenti che hanno avuto un peso specifico molto importante all’ombra del Colosseo. I commiati da Totti e De Rossi sono stati per i capitolini certamente due dei momenti maggiormente difficili e al contempo importanti da un punto di vista storico per una piazza da sempre rivistasi nel 10 e nel 16. Gli allontanamenti dei due, avvenuti in momenti e per motivi diversi, hanno certamente permesso ad una città intera di abituarsi ancora di più ad un sentimento di dolore sportivo sovente vissuto non solo per questioni di campo.

Dal Napoli alla Juventus, annuncio in diretta: “Il suo arrivo non lo esclude”

Ogni calciomercato, non a caso, rappresenta una parentesi della stagione affascinante quanto timorosa, alla luce dei possibili e importanti addii che i tanti e imprevedibili eventi del trimestre estivo possono generare nel flusso del proprio susseguirsi. Ci sono operazioni certamente gradite o razionalizzate ma non poche volte, nella Capitale così come in tante altre città, abbiamo assistito a saluti non semplici da accettare.

Questo soprattutto quando siano stati coinvolti personaggi importanti, approdati magari a squadra storicamente ostili e, dunque, distintisi per un atteggiamento considerato dai più come da traditore. Tutto rientra, invece, nel mero e squisito discorso di professionalità e deontologia, presente anche in un mondo dello sport, ricco di interessi (non solo economici) in gioco.

Restando in tale discorso, dunque, non sorprenda l’annuncio arrivato dal direttore di “Signora Mia”, Marco Venditti. Quest’ultimo si è espresso ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it, parlando della possibilità di assistere al passaggio alla Juventus di Cristiano Giuntoli. Non sarebbe certamente la prima volta che al Vesuvio un professionista campano preferisca il fascino della Mole Antonelliana, anche alla luce del richiamo dello spessore sabaudo.

Tornando a Giuntoli, fresco di un calciomercato importantissimo e ricco di intuizioni, queste le parole del su citato circa il possibile addio del braccio destro di Spalletti. “Dalle notizie che mi giungono possiamo dire che la trattativa è più che avviata per vedere Giuntoli alla Juventus. Nulla di ufficiale per ora ma da quanto so, sarò il direttore sportivo dei bianconeri dal prossimo anno. Il suo arrivo non esclude però Cherubini, che potrebbe lavorare al suo fianco“.