Roma-Casa Pia, le formazioni ufficiali: Mou manda un altro messaggio

Roma-Casa Pia, ecco le formazioni ufficiali della seconda amichevole per i giallorossi in Algarve. Scopri le scelte di José Mourinho dal primo minuto

Seconda amichevole del mini ritiro in Portogallo per la Roma di José Mourinho. Alle ore 20 il fischio d’inizio della sfida contro il Casa Pia, formazione che occupa il quinto posto nel campionato lusitano. Ecco le scelte dello Special One per la seconda sfida amichevole in Algarve della squadra giallorossa.

La Roma vuole cancellare in fretta la deludente prestazione fornita contro il Cadice. Nella prima amichevole in Algarve è arrivata infatti una sconfitta cocente per i giallorossi, battuti per 3-0 dalla penultima squadra in classifica in Liga. Tra pochissimo l’occasione per il riscatto in Portogallo, di fronte alla squadra giallorossa ci sarà il Casa Pia, sorpresa della Liga portoghese. La squadra occupa il quinto posto in classifica, subito dietro le grandi potenze storiche del calcio lusitano. Ecco le scelte dal primo minuto di José Mourinho per la seconda amichevole del ritiro invernale.

Roma-Casa Pia, le scelte dal primo minuto di José Mourinho: Abraham out

La squadra giallorossa chiuderà il ritiro in Algarve con l’amichevole contro gli olandesi del Waalwijk, in programma giovedì sera. Per la seconda sfida amichevole José Mourinho ha scelto l’undici titolare per affrontare i portoghesi del Casa Pia. La cornice della sfida è ancora una volta lo stadio Municipal de Albufeira.

Tra le scelte dello Special One dal primo minuto spunta l’assenza di Tammy Abraham, escluso nella seconda amichevole della tournée portoghese. Dal primo minuto ci sarà invece Edoardo Bove, in rampa di uscita in ottica calciomercato. Sulla corsia di destra scelto Zeki Celik dal primo minuto, torna in panchina l’olandese Rick Karsdorp.

ROMA: Svilar; Smalling, Ibañez, Mancini; Celik, Cristante, Bove, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy, Zaniolo. (All. Mourinho)

Casa Pia: Victor; Lucas Soares, Nunes, Fernandes, Zolotic, Lelo; Taira, Neto, Romario; Rafael, Diogo Pinto (All. Martins)