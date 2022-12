Roma, preoccupazione Mourinho in amichevole: non solo Pellegrini, ecco cosa è successo.

I giallorossi, come tanti altri club, stanno affrontando questa spezzone stagionale di congedo dagli impegni ufficiali con una certa attenzione al futuro, cercando di far gruppo e lavorare insieme nel corso di una serie di mini tournee da tempo organizzate dalla società. I primi impegni hanno visto gli uomini di Mourinho impiegati in Giappone, prima che poi si svolgesse una parte di allenamento insieme in quel di Trigoria.

Incontratisi al centro Bernardini lo scorso lunedì, la squadra è rimasta nella Capitale fino a metà settimana, salvo poi partire verso il Portogallo per affrontare la seconda parte di una tournee che ha visto loro essere impiegati già due volte. Dopo la brutta sconfitta con il Cadice, la Roma ha ritrovato la strada della vittoria con il Casa Pia, al termine di una gara conclusasi sul risultato di 1 a 0 grazie alla rete di Stephan El Shaarawy.

Roma, non solo Pellegrini: ansia Mourinho nel finale per Smalling

Come più volte sottolineato e come emerso dalle parole dello stesso Mourinho, l’obiettivo principale di questa fase è quella però di lavorare insieme e cercare una quadra per migliorarsi a vicenda in vista di una seconda parte di campionato dove bisognerà certamente fare di più e intervenire su quegli aspetti apparsi maggiormente da migliorare.

Restando però sul presente e sulle amichevoli, nella serata odierna non sono arrivate bellissime notizie per Mourinho. Dopo aver sostituito nella prima frazione di gara Lorenzo Pellegrini, lo Special One è in apprensione anche per Chris Smalling, reduce da una brutta botta alla caviglia nei minuti finali. Nel giocare l’ultima palla della gara, l’inglese si è accasciato a terra, facendo una smorfia di dolore, salvo poi rialzarsi qualche secondo dopo. Si attendono aggiornamenti.