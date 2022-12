Mourinho-Portogallo, ‘A Bola’ sgancia la nuova bomba

Calciomercato Roma, arriva la bomba dal Portogallo che ribalta e fa chiarezza su una questione che sta stimolando non poca attenzione in questi ultimi giorni.

Archiviata la fase di grande interesse mediatico nei confronti del Mondiale in Qatar, si sta pian piano tornando a parlare di una seconda parte di stagione destinata ad essere determinante quanto affascinante e in vista della quale le varie componenti del club giallorosso stanno cercando di lavorare nel migliore dei modi possibile.

Sin dal primo momento, i Friedkin hanno visto in queste settimane il giusto presupposto per cercare di valorizzare il nome del club, in nome di una sua internazionalizzazione e una crescita olistica non unicamente legata al solo mondo sportivo. I risultati tecnici non sono stati certamente tra i migliori, soprattutto alla luce delle diverse difficoltà palesate a tratti alterni dalla squadra sia in terra nipponica che in occasione della prima uscita amichevole contro il Cadice.

Mourinho-Portogallo, ribaltone immediato: la verità

Come evidenziato dallo stesso Mourinho, però, si tratta questa di una parentesi durante la quale l’obiettivo principale sarà rappresentato dalla ricerca di una quadra e di nuove soluzioni in vista di una seconda parte di stagione destinata ad avere un peso e un’importanza tutt’altro che trascurabili.

In attesa di comprendere quello che sarà anche l’operato di Tiago Pinto, dalle cui intuizioni potrebbe comunque giungere un valido elemento coadiuvante ai fini del percorso di catarsi e rinascita, giungono delle importanti novità anche sul fronte Mourinho-Portogallo. I tanti eventi in Qatar hanno infatti toccato anche la possibile soluzione di un Mourinho come allenatore di una Nazionale.

Questo soprattutto dopo le eliminazioni e le polemiche che abbiano interessato nobili realtà di Federazione quali il Brasile o il Portogallo. Proprio sulla possibilità di vedere José allenare la Nazionale del proprio Paese, si è espresso in queste ore il noto portale portoghese, A Bola. A detta di questi ultimi, infatti, lo Special One non avrebbe ancora dato una risposta a Fernando Gomes, presidente della FPF.

Nessun rifiuto definitivo, insomma, quanto, piuttosto, la richiesta di tempo per ponderare una decisione importante e dal quale potrebbe dipendere il futuro di tante realtà coinvolte. Quella giallorossa in primis.