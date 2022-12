Nuovo esonero ufficiale: ritorno da sogno per l’ex Roma

Nuovo esonero e ribaltone in panchina nel bel mezzo della stagione. In pole per il ritorno c’è l’ex Roma, ecco la pista che fa sognare i tifosi

Un ex Roma si prepara al suggestivo ritorno in panchina, le prossime ore saranno decisive in attesa della comunicazione ufficiale sulla nuova guida tecnica. L’esonero era nell’aria ed i risultati parlavano chiaro, ora i tifosi non vedono l’ora di conoscere il nome dell’erede in panchina e in tanti stanno spingendo per riportare l’ex Roma dove già allenò sul finire degli anni ’80. Ecco tutti i dettagli sul nuovo ribaltone in panchina.

La stagione della Serie A riprenderà ufficialmente il 4 gennaio, complice la sosta imposta dal Mondiale in Qatar. Ma il calcio italiano si è fermato solo al vertice, a partire dalla serie cadetta in queste settimane si è giocato senza sosta. E proprio dalla Serie B arriva la notizia di un nuovo esonero, con la richiesta immediata da parte dei tifosi che invocano il grande ritorno di un ex Roma in panchina. Se in Serie A, alla quindicesima giornata di campionato, si contano 4 esoneri finora nella seconda serie la situazione è ben diversa. Questo è il dodicesimo esonero in Serie B, dove c’è stato recentemente anche il primo incarico per Daniele De Rossi in panchina.

Serie B| Esonero per Liverani al Cagliari: già contattato Ranieri

In Serie B è saltata la panchina di Fabio Liverani al Cagliari. Ed a proposito di ex Roma da Cagliari i tifosi sono tutti concordi ad individuare in Claudio Ranieri l’erede perfetto per Fabio Liverani, tecnico esonerato dalla società sarda alla diciottesima giornata di campionato. L’ex tecnico del Parma paga la sconfitta patita in casa del Palermo e non solo.

Gli isolani, al primo anno dopo la retrocessione dalla Serie A, sono decisamente lontani dalle zone alte della cadetteria. Il Cagliari infatti occupa il quattordicesimo posto in classifica nella Serie B, appena tre punti sopra la zona play-out. Forse anche per questo sul web si rincorrono i commenti dei tifosi del Casteddu che da un lato esultano per la notizia del ribaltone tecnico, dall’altro invocano un nome suggestivo per la squadra sarda. Il prescelto sarebbe Claudio Ranieri, tecnico romano e romanista che in Sardegna lasciò un meraviglioso ricordo nella fine degli anni 80